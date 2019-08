Sardegna | gli algerini sbarcano e vanno a fare colazione al bar

Cristiano Malgioglio : incontro speciale in Sardegna con piccola gaffe : Cristiano Malgioglio, dalla Sardegna con amore. E che ridere il suo ultimo incontro Un po’ di qua, un po’ di là, Cristiano Malgioglio ha passato la sua estate viaggiando. Ha visitato l’Italia, tutta da nord a sud, è volato oltre, è andato in Spagna e presto sbarcherà in Turchia. In questi giorni però si trova […] L'articolo Cristiano Malgioglio: incontro speciale in Sardegna con piccola gaffe proviene da Gossip e Tv.

Incendi Sardegna : pioggia di semi sul litorale bruciato in Ogliastra : pioggia di semi sul terreno bruciato per far rifiorire il litorale di Orri’, a Tortoli’, in Ogliastra, dove il 13 luglio scorso il fuoco ha divorato 800 ettari di macchia mediterranea a ridosso di una delle piu’ belle spiagge della Sardegna. L’iniziativa, partita da un’idea dell’artista Franco Mascia e patrocinata dall’associazione Slow Food Ogliastra, si e’ svolta stamattina e ha interessato i ...

METEORITE IN Sardegna/ Esplosione da 0.1 kt : gli incredibili numeri del "bolide" : METEORITE in SARDEGNA, Esplosione da 0.1 chilotoni: sono stupefacenti i numeri del "bolide" apparso nei cieli fra il 16 e il 17 agosto scorsi

Meteorite sulla Sardegna - gli esperti : «Esplosione 400 volte maggiore di quella per il Ponte Morandi» : Il Meteorite che nella notte dello scorso 16 agosto ha illuminato il cielo della Sardegna e del Mediterraneo centro-occidentale e che è stato avvisato in Francia, Italia, Spagna, Svizzera e...

Ferragosto con tanti incendi in Sardegna : pericoloso rogo nel Cagliaritano - salvato anziano : Ancora una giornata di incendi in Sardegna. Il vento di maestrale e le alte temperature hanno alimentato roghi in diverse zone dell’isola. Particolarmente rilevante l’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio a Pula, nell’hinterland di Cagliari. Un anziano si è sentito male ed è stato soccorso dagli uomini del Corpo forestale che lo hanno raggiunto in elicottero. Per domare le fiamme, che si stavano avvicinando ...

Incendi Sardegna : fiamme alle porte di Cagliari - elicottero in azione. Nuovo rogo a Siniscola : Il vento di maestrale sta alimentando gli Incendi in Sardegna. Un vasto rogo è divampato nel primo pomeriggio alle porte di Cagliari, nella zona compresa tra Santa Gilla e Sa Illetta. Una fitta coltre di fumo si è sollevata in cielo, ben visibile anche dalla zona del porto in pieno centro cittadino. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale, intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per ...

Meteo - caldo estremo in Italia : +51°C percepiti in Puglia - +50°C in Sardegna - +48°C a Roma Urbe [DATI] : Intorno a mezzogiorno l’Aeronautica Militare ha rilevato picchi di temperature percepite, tra cui +51°C a Marina di Ginosa (Taranto), +50°C a Latina, Grazzanise (Caserta) e Capo Carbonara (Cagliari), +49°C a Lecce Galatina, Trapani e Capo Frasca (Sud Sardegna). Oggi potrebbe essere uno dei giorni più caldi dell‘estate 2019, a causa di un mix di fattori, tra cui l’elevata umidità, il forte irraggiamento solare e l’assenza ...

Capo Plaza - un fan chiede una foto al rapper e poi scatta la rissa nel locale in Sardegna : “Gli artisti non sono scimmie da intrattenimento” : “Mi state chiedendo in tanti come sto, perché è iniziata a girare la notizia. Voglio spiegare in prima persona, non voglio che qualcuno inizi a dire bugie su quello che è successo. Ieri in Sardegna una persona si è avvicinata per chiedermi una foto, io gli ho risposto che l’avrei fatta dopo. Alla mia risposta ha iniziato ad offendere me e il mio staff e poi ha alzato le mani su un membro del mio team. Senza volerlo siamo stati tutti ...

Morto Fabrizio Saccomanni - malore sugli scogli in Sardegna. Presidente Unicredit - è stato ministro dell'Economia : aveva 76 anni : Morto Fabrizio Saccomanni Presidente di Unicredit. Era nato a Roma il 22 novembre del 1942. ministro dell'Economia nel governo di Enrico Letta, Saccomanni già direttore generale in Banca...

Cagliari - tifosi in delirio per l’arrivo in Sardegna di Nandez [VIDEO] : Cori e abbracci all’aeroporto di Cagliari-Elmas per Naithan Nandez, il centrocampista uruguaiano del Boca Juniors arrivato in Sardegna per rinforzare il Cagliari. Una folla festosa ha accolto il giocatore che, questa mattina, tornerà a Roma (a Villa Stuart) per le visite mediche e quindi di nuovo a Cagliari per la firma del contratto. Nandez si allenerà con i nuovi compagni solo dopo la fine del mini tour della squadra tra Turchia ...

Sardegna - record di furti di sabbia nell’Area marina protetta a Villasimius : sottratti 800 chili negli ultimi quattro mesi : La sabbia delle spiagge di Villasimius, in Sardegna, va letteralmente a ruba. Il bilancio dei furti o tentati furti di granelli di arenile, pietre e conchiglie nell’Area marina protetta di Carbonara rischia di avvicinarsi alla tonnellata: tra maggio e giugno 180 chili, a luglio il record di 400, e ad agosto, solo nei primi giorni, 220. Totale: 800 chili solo negli ultimi quattro mesi. L’ultimo episodio risale a tre giorni fa: quattro ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia ex amiche?/ Vacanze separate in Sardegna e.. : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia ex amiche? La sarda si consola con Alessia Marcuzzi e la bionda si lascia andare all'amore...

Incendi Sardegna - vasto rogo vicino ad una statale nell’Oristanese : fiamme davanti agli automobilisti : Diversi Incendi sono divampati oggi in Sardegna, alimentati dal forte vento, e stanno vedendo impegnate le squadre della Protezione civile, i vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari. L’episodio più grave a Paulilatino, nell’Oristanese, a ridosso della statale 131 – la principale arteria dell’isola – tanto che la strada è stata chiusa al traffico per una decina di minuti. Il rogo è scoppiato ...