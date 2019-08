MotoGp | il dottor Charte tranquillizza tutti | “Dovizioso? Analisi negative | adesso

MotoGp – Valentino Rossi 2° in qualifica a Silverstone : la reazione felice del Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi pazzo di gioia: la reazione del Dottore dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp della Gran Bretagna Valentino Rossi ha conquistato oggi una speciale prima fila a Silverstone: il Dottore ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gp della Gran Bretagna, alle spalle solo di Marc Marquez, dopo aver effettuato un giro in solitaria nel quale ha tirato proprio il suo rivale della Honda. Un risultato pazzesco che ridona ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : Valentino Rossi scatenato - Yamaha rinata a Silverstone. I motivi della risurrezione e la grinta del Dottore : si può vincere? : Se il venerdì di Silverstone aveva fatto ben sperare, le qualifiche odierne del GP di Gran Bretagna 2019 della MotoGP lo hanno confermato: la pista inglese è ideale per la Yamaha. Valentino Rossi, dopo tempi importanti nel corso delle quattro sessioni di prove libere, ha centrato la piazza d’onore nella griglia di partenza, riuscendo a conquistare una prima fila che gli mancava addirittura dal terzo appuntamento stagionale, ovvero il GP di ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : Valentino Rossi vs Marquez - la battaglia campale. Il Dottore vuole la vittoria - può farcela? : Valentino Rossi vs Marc Marquez, il duello che tutti vogliono vedere, la battaglia campale tra i due colossi della MotoGP, il testa a testa più vibrante per fascino e pathos. Da una parte il Dottore che ha vinto nove titoli iridati in carriera e che ha segnato un’epoca del motociclismo, dall’altra il Cabronçito che ha conquistato gli ultimi tre Mondiali nella classe regina e che sta continuando a riscrivere i record di questo sport. ...

MotoGp - Valentino Rossi torna quarto nelle FP2 grazie al VAR : il Dottore mette le cose in chiaro : Il pilota della Yamaha è stato al centro di un piccolo giallo al termine della seconda sessione di prove libere, risolto poi a suo favore dalla Direzione Gara Quarta posizione per Valentino Rossi nella seconda sessione di prove libere, caratterizzata da un piccolo giallo riferito ai tempi sul giro ottenuti dal Dottore e da Fabio Quartararo. Cancellati inizialmente per aver superato i limiti della pista, i due riferimenti cronometrici sono ...

MotoGp - Valentino Rossi resta il migliore tra i piloti Yamaha a 40 anni. Il Dottore precede Vinales : “Valentino Rossi sono dieci anni che non vince e farebbe bene a ritirarsi“. Le considerazioni sono un po’ queste e il soggetto è abbastanza chiaro chi sia. Il “Dottore, in MotoGP, da sempre fa discutere. I suoi modi hanno attirato l’attenzione di tanti tifosi ma nello stesso tempo anche qualche nemico, facente parte di una percentuale di appassionati che tutta questa attenzione l’avrebbe evitata, affezionata ...

MotoGp : Valentino Rossi correrà fino al 2022? Il “Dottore” ci pensa : 9 titoli mondiali, 115 vittorie, 234 podi, 65 pole position e 95 giri veloci. Numeri e dati di Valentino Rossi, tra i più grandi della storia del motociclismo mondiale. Il “Dottore”, 40 anni e pilota di riferimento dalla Yamaha, viene da stagioni complicate: l’ultima vera battaglia per l’iride risale a quattro stagioni fa e l’ultimo centro sulla singola tappa è datato 2017 ad Assen (Olanda). Riscontri di un declino ...

MotoGp - GP Austria 2019 : Valentino Rossi infinito - quarto a 40 anni. Il Dottore è come il vino buono : “A volte ritornano” scriverebbe Stephen King, ma quando parli di Valentino Rossi le possibilità sono un tantino più alte del solito. Il pesarese esce dal GP d’Austria 2019 della MotoGP con una prova di spessore che lo ha portato a chiudere al quarto posto, non lontano dall’astro nascente Fabio Quartararo e da quel podio che certamente avrebbe lasciato in bocca un sapore ancora più gustoso. Le vacanze estive devono aver ...

MotoGp - Valentino Rossi preoccupato : la vicinanza di Petrucci sulla griglia inquieta il Dottore : Il pilota della Yamaha non è contento del risultato ottenuto nelle qualifiche in Austria, ma non ha intenzione di tirarsi fuori dalla lotta per il podio Decima posizione per Valentino Rossi sulla griglia di partenza del Gp d’Austria, un piazzamento non proprio esaltante per il Dottore soprattutto considerando la gara di domani. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha teme soprattutto la velocità di Petrucci e Pol Espargaro, che ...

MotoGp - niente più gesti scaramantici per Valentino Rossi? Il Dottore svela : “mi sono fatto male…” : Il pilota pesarese ha analizzato la giornata di libere in Austria, svelando anche un piccolo retroscena sulla diminuzione dei gesti scaramantici Giornata in chiaroscuro per Valentino Rossi oggi a Spielberg, il pilota della Yamaha ha chiuso all’undicesimo posto la seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, lamentando problemi di accelerazione e di degrado gomme. AFP/LaPresse A parte questo però, le sensazioni sembrano ...

MotoGp – Valentino Rossi in Austria con sensazioni positive : le parole del Dottore fanno sperare i fan : Valentino Rossi pronto al Gp d’Austria: le parole del Dottore alla vigilia dell’appuntamento del Red Bull Ring Dopo la pausa estiva i piloti della MotoGp sono impegnatissimi: a seguito del Gp della Repubblica Ceca, Marquez e colleghi hanno girato ancora in pista a Brno per un’importante giornata di test e adesso si apprestano a vivere un altro appassionante weekend di gara, in Austria. AFP/LaPresse Reduce dal sesto posto ...

MotoGp – Test Brno - Valentino Rossi spiazza la Yamaha : il nuovo motore non esalta il Dottore : Il pilota della Yamaha ha parlato dopo la giornata di Test svolta oggi a Brno, non risultando particolarmente felice dalle risposte della M1 Sesto posto per Valentino Rossi al termine della giornata di Test a Brno, tante le novità portate in pista dal pesarese, impegnato a sviluppare la sua Yamaha M1 sia per questa stagione che per la pRossima. AFP/LaPresse Indicazioni positive ma non troppo, come confermato dal Dottore al termine della ...

MotoGp - Valentino Rossi in pista con una M1 rivoluzionata nei test di Brno : carena e codone innovativi per il Dottore [VIDEO] : Il Dottore ha portato in pista una moto completamente rivoluzionata rispetto a quella del 2019, lavorando in vista della pRossima stagione Giornata di intenso lavoro per Valentino Rossi a Brno, dove oggi si sono svolti i test di MotoGp successivi al Gran Premio disputato ieri sullo stesso tracciato ceco. Novità rivoluzionarie soprattutto nel box Yamaha, dove è comparsa una M1 completamente diversa rispetto a quella utilizzata in stagione. ...