Maltempo | violento temporale su Roma | strada allagata a Ciampino e rallentamenti sulla

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2019) Unsi è abbattuto sunel primo pomeriggio di oggi. Come si legge sul profilo Twitter di Luce Verde, si invita a prestare la massima attenzione sul tratto urbano della A24, tra il Grande raccordo anulare e la tangenziale est. Segnalatiper via del mantole bagnato anche sul Gra, fra la Cassia e Casal del Marmo, evia Appia V tra Frattocchie e Via dei Laghi in direzione. Disagi anche adove si invita a prestare massima attenzione nel sottopasso di via Appia-via dei Laghi per un allagamento. L'articolosuA24 Meteo Web.

allnews24eu : Maltempo in Irpinia: danni e paura in Valle Ufita - AllNews24 - Un violento temporale si è abbattuto in Irpinia,… - zazoomnews : Maltempo in Sicilia: violento acquazzone allagate le rampe dell’ospedale di Ragusa - #Maltempo #Sicilia:… - LaValdichiana : La grandinata e il violento temporale di giovedì pomeriggio hanno provocato danni a Chianciano Terme, in zona Macer… -