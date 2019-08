Ue | Tusk | Conte è un esempio di lealtà

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Tusk al G7 : “Conte uno dei migliori esempi di lealtà in Europa”. Lui arriva al summit : “Fasi delicate per l’Italia” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E proprio mentre continuano i contatti tra le parti, è arrivato l’endorsement del ...

Commissario Ue - il sostegno di Tusk a Giuseppe Conte : Il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte si sta preparando per partecipare al G7 di Biarritz di domani, ultimo impegno internazionale dell'esecutivo giallo-verde ormai in carica solo per gli affari correnti. Ma c'è chi vedrebbe bene una prosecuzione dell'impegno di Conte anche in Europa come Commissario nonostante le smentite dell'interessato