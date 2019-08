Sicilia : dissesto idrogeologico - dalla Regione 70 milioni per i centri abitati : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – In arrivo altri settanta milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio in Sicilia. Lo ha deciso il governo regionale che ha rimodulato le risorse del ‘Patto per il Sud – Fondo di sviluppo e coesione”, destinandole a 19 opere in centri abitati per prevenire fenomeni franosi. Il Piano degli interventi è stato predisposto dalla Struttura commissariale contro il dissesto ...

Sicilia : dissesto idrogeologico - dalla Regione 70 milioni per i centri abitati (2) : (AdnKronos) - E ancora: Provincia di Catania, tre interventi San Gregorio di Catania (mitigazione rischio idrogeologico della collina - Monte Catira - e opere connesse alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei), 1,1 milioni di euro; Castel di Judica (centro abitato di Serro Calderaro), 1,