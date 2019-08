Per Farias Argento mondiale nella Paracanoa e pass per Tokyo 2020

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Manfredi Rizza e Francesca Genzo Per le semifinali nel K1 200. Esteban Farias in finale nella paracanoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.02 Appuntamento alle ore 12.15 con le semifinali della paraCanoa. 12.01 Vince la Slovacchia davanti ad Ungheria e Bielorussia. Queste tre imbarcazioni accedono DIRETTAmente alle finali. 11.58 Parte la seconda serie della specialità non olimpica del K4 1000 maschile con Slovacchia, Bulgaria, Ucraina, Bielorussia, Ungheria e Tagikistan. e prime tre in finale A, le altre in semifinale. 11.57: ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Manfredi Rizza e Francesca Genzo Per le semifinali nel K1 200. Farias e Mancarella ok nella paracanoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.36: Dominio assoluto del brasiliano Ribeiro de Carvalho nella seconda batteria, secondo posto per l’australiano Littlehales, terzo per l’azzurro Klokpah (42″90) che dunque avanza alle semifinali 9.33: Iniziate le batterie della categoria KL3 200: la prima vede il successo del serbo Dordevic davanti al colombiano Mata. nella seconda l’azzurro Klokpah 9.30: ...

Cagliari - fatta Per Pellegrini : attesa la fumata bianca. Lecce - Farias firma : Cagliari Pellegrini- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come evidenziato da “Sky Sport”, Cagliari e Juventus avrebbero trovato l’accordo totale per il passaggio in prestito secco di Luca Pellegrini in rossoblù. Per il terzino si tratterà di un ritorno a in Sardegna dopo gli ultimi 6 mesi nelle file del Cagliari. fumata bianca […] L'articolo Cagliari, fatta per Pellegrini: attesa la fumata bianca. ...

Cagliari - fatta Per Pellegrini : attesa la fumata bianca. Lecce - Farias firma : Cagliari Pellegrini- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come evidenziato da “Sky Sport”, Cagliari e Juventus avrebbero trovato l’accordo totale per il passaggio in prestito secco di Luca Pellegrini in rossoblù. Per il terzino si tratterà di un ritorno a in Sardegna dopo gli ultimi 6 mesi nelle file del Cagliari. fumata bianca […] L'articolo Cagliari, fatta per Pellegrini: attesa la fumata bianca. ...

Calciomercato Cagliari - Defrel e Rog rinforzi Per Maran : via Farias : Farias andrà al Lecce, Cagliari pronto ad acquistare Defrel per 12 milioni. Il post Barella è stato individuato in Rog.“powered by Goal”Al centro delle voci di Calciomercato per quanto riguarda le trattative in uscita, con Joao Pedro nel mirino dell’Atalanta e sopratutto Barella vicino all’Inter, il Cagliari ora è pronto a fare la voce grossa con due acquisti importanti in entrata. In attesa di capire se Pellegrini può tornare in ...