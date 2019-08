Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) In un post su Instagram, Arkadiusmanifesta la sua vicinanza al Napoli. Stasera non sarà inma il polacco sostiene i compagni e scrive che nonostante la sua assenza fisica sarà accanto a loro con il. Ecco il post pubblicato da Arek: Visualizza questo post su Instagram Anche se oggi innoncon voi, con ilci. Forza ragazzi, iniziamo insieme la stagione. Uniti, sempre! Forza Napoli. #ForzaNapoliSempre #FiorentinaNapoli #SerieA Un post condiviso da Arek(@arek) in data: 24 Ago 2019 alle ore 7:45 PDT Un’ulteriore dimostrazione che l’attaccante si sente parte integrante del progetto Napoli. L'articolo: “Anche se nonincon voi, con ilci” ilNapolista.

capuanogio : L'arrivo di #Zanchez all'#Inter sarà concreto entro 48 ore, poi uno tra #Llorente e #Milik per avere in rosa anche… - napolista : Milik: “Anche se non sarò in campo con voi, con il cuore ci sarò” Il polacco manifesta la sua vicinanza ai compagni… - cn1926it : #Milik: 'Anche se oggi non sarò in campo, con il cuore sono con voi' | FOTO -