Marilyn Monroe | dopo 57 anni la morte è ancora un mistero | torna l' ipotesi delitto

Donna diventa ricchissima vendendo all’asta il suo loculo - si trova sopra ha quello di Marilyn Monroe : Una Donna ha deciso di vendere all’asta su eBay il suo loculo ed è diventata ricchissima. Il loculo non ha nulla di particolare ma lo ha reso prezioso la sua posizione. Il loculo si trova sopra a quello di una delle attrici più amate e seguite degli Stati Uniti d’America e di tutto il mondo, Marilyn Monroe. La Donna, Elsie Poncher, ha deciso di vendere il suo loculo per riuscire una volta per tutte a estinguere il mutuo del suo ...

Justine Mattera versione Marilyn Monroe stupisce ancora : La somiglianza c'è e da sempre è uno dei tratti distintivi, e con il costume bianco indossato nell'ultima foto social, Justine Mattera rende omaggio all'intramontabile mito di Marilyn Monroe-- Justine Mattera è una soubrette eclettica che pare abbia trovato su Instagram l'ambiente in cui potersi esprimere con la massima libertà. Qui si diverte a condividere immagini di nudi, spesso integrali ma ben celati, ma spesso utilizza il social network ...

“Più bella di Marilyn Monroe!”. Justine Mattera - la foto senza veli : 57 anni fa moriva Marylin Monroe, la sex symbol per antonomasia, la donna che è diventata culto per migliaia di uomini in tutto il mondo. E allora le nostre star si stanno prodigando in queste ore per renderle omaggio, così come Justine Mattera che “copia” una sua posa e si scatta una foto incredibilmente bollente: è infatti completamente nuda. Justine, infatti, esordì nel piccolo schermo come sosia della grande diva. \\Erano ormai 30 anni fa, ...

Accadde oggi : nel 1962 morì Marilyn Monroe - le vere cause del suo decesso sono ancora avvolte dal mistero : 57 anni fa uno dei personaggi più celebri di Hollywood, icona di bellezza, ci lasciò in circostanze ancora da chiarire. Si chiamava Norma Jeane Baker, ma tutti la conoscevano come Marilyn Monroe. Durante la notte tra il 4 e il 5 agosto del 1962 il suo corpo ormai privo di vita, e che aveva fatto sognare generazioni di uomini, fu trovato nudo ed abbandonato in una stanza del suo appartamento a Brentwood, in California. Secondo l’autopsia la causa ...

Miti da sfatare e leggende metropolitane su Marilyn Monroe : (Photo by Alfred Eisenstaedt/Pix Inc./The LIFE Picture Collection via Getty Images/Getty Images) Il 5 agosto 1962 il mondo si svegliava senza Marilyn Monroe. La diva era morta la notte prima a casa sua per overdose di barbiturici, probabilmente un suicidio. Il suo ultimo film nelle sale era stato Gli Spostati (1961), ma il primo giugno, giorno del suo compleanno, era stata per l’ultima volta sul set di Something’s Got to Give. Il ...

Pompei - De Fusco porta in scena La Tempesta di Shakespeare - e lo fa con l’icona pop Marilyn Monroe : La Tempesta (immaginaria ma non troppo) dentro ognuno di noi. Alla ricerca di quell’isola che non c’è. Un approdo esistenziale in mezzo a tanto dolore. È questa la visione onirica di Luca De Fusco nel brillante adattamento dell’opera shakespeariana, prima assoluta della rassegna Pompeii Theatrum Mundii, andata in scena nella cornice del teatro degli Scavi. Immagina il demiurgo Prospero (uno straordinario Eros Pagni, un ragazzo di 80 ...