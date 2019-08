Governo | Speranza | ‘spendersi con coraggio per nuovo corso ma serve discontinuità’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Sono ore decisive per il futuro del Paese. è aperta la possibilità che possa nascere undi svolta, frutto del dialogo tra tutto il centrosinistra ed il Movimento 5 Stelle. Non è impresa né facile né scontata. Già in queste prime ore emergono contraddizioni e diffidenze tra i partiti e nei partiti chiamati ad aprire il”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto. “Ciò nonostante – prosegue– , sono convinto che valga la pena spendersi cona favore di questa prospettiva, a partire dalla necessaria discontinuità rispetto al passato. Il nostro avversario è la destra di Salvini, alleata in Europa con Orban e con la Le Pen, che ha tirato fuori il suo volto peggiore nei mesi die che non ha nascosto l’ambizione dei ‘pieni ...

riotta : Chi, all'interno @pdnetwork si intitolerà il merito del ritorno al governo? Zingaretti? Renzi? Gentiloni? Francesch… - you_trend : #Zingaretti: 'Quello che serve è un Governo di svolta, alternativo alle destre, con un programma nuovo, solido, un'… - GiovanniLegnini : #crisi di governo: ora c’è bisogno di fiducia, speranza, solidarietà, accoglienza. L’#Italia deve tornare a crescer… -