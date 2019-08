Caso Neymar – Tuchel duro | “se la situazione non viene chiarita non giocherà”

Fonte : sportfair

(Di sabato 24 agosto 2019)ha le idee chiare: ecco come si comporterà l’allenatore PSG conNon è ancora statalain casa PSG: il calciatore brasiliano non sa ancora quale sarà il suo futuro a causa delle controversie col club francese. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Tolosa, l’allenatore del PSG è stato più sincero che mai: “è sempre più in forma, ha fatto tutti gli allenamenti con qualità e intensità. Ma latra lui e il club è sempre la stessa. La posizione del club è chiara: finchè lanon si chiarisce non giocherà. Se laprima di domani, giocherà, incontrario, no“, le parole diin conferenza stampa. “Dobbiamo adattarci ma chiaramente non è lamigliore“, ha concluso. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME ...

steve_87_ : Vergognati #Neymar. Mi eri antipatico ma ora mi fai schifo. Non a caso non ha scritto nulla sugli incendi in… - Spenky88 : @robertoerreB ???????? e io che facevo caso solo a milinkovic...sti cazzari ?????? era solo la punta dell iceberg...bale m… - Sebabene2 : @FONTIANONIME1 Anche se tu fossi l'avvocato di Neymar, e non credo tu lo sia, dovresti imparare a rispettare l'opin… -