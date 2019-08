Banana | quando è meglio mangiarla?

Fonte : gqitalia

(Di sabato 24 agosto 2019) Laè il frutto più consumato al mondo: ha circa 100 calorie e un basso contenuto di grassi. È ricca di vitamina B6, vitamina C e fibra. E anche di potassio, che riduce la pressione sanguigna, contrasta la perdita di massa muscolare, ripristina l’equilibrio elettrolitico in caso di problemi intestinali o di abbondante sudorazione e previene l’insorgenza dei crampi. Per questo rappresenta lo spuntino ideale per gli sportivi. Ma a che punto della sua maturazione deve essere consumata?è verde,diventa gialla ola sua buccia si cosparge di macchioline brune? E nel momento in cui diventa marrone, è ancora commestibile e conserva le sue proprietà? A queste domande ha provato a rispondere i dietisti e i nutrizionisti della Hpn (High Performance Nutrition) Australia. Secondo cui, in realtà, ogni fase di maturazione ...

malfoysmoment : RT @wincosino: niente batterà quest’oggi, venerdì 23 agosto, quando le teste di buccia di banana nct centoventisette hanno spudoratamente c… - smoljojin : RT @wincosino: niente batterà quest’oggi, venerdì 23 agosto, quando le teste di buccia di banana nct centoventisette hanno spudoratamente c… - _euphvria : RT @wincosino: niente batterà quest’oggi, venerdì 23 agosto, quando le teste di buccia di banana nct centoventisette hanno spudoratamente c… -