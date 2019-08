Ancelotti | “Alla fine ho detto ai tifosi che mi avevano insultato per 90′ | andate a casa”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) L’allenatore del Napoli ai microfoni di Sky al termine della gara contro la Fiorentina: “Non abbiamo difeso bene, ma davanti alcune cose buone le abbiamo fatte. Sono tre punti importanti, perché qui non é mai stato facile giocare, con un campo ostico e un ambiante ostile” Hai perso il tuo aplomb? “Dopo 90′ di insulti ho solo suggerito alle persone che mi hannodi andare a casa, una brutta abitudine che quando passerà sarà sempre tardi. E vero che si è concentrati sulla partita ma da fastidio. Soprattutto da una squadra per cui simpatizzo perché mio padre tifava per la Fiorentina” Si aspettava tante difficoltà all’inizio? “Obiettivamente no, perché nelle partite in preparazione avevamo giocato con coraggio invece oggi siamo entrati un po’ frenati e in ritardo col pressing. Poi quando è calata la tensione siamo stati bravi. ...

