Salvini continua a dare i numeri sui migranti

Salvini “vedremo” ma per Di Maio “frittata è fatta” - continua lo psicodramma gialloverde : Se quel "vedremo, il mio telefonino e' sempre acceso" pronunciato in risposta a chi gli chiedeva se e' davvero tutto finito tra Lega e Movimento 5 stelle sia una disponibilita' al dialogo e' presto per dirlo, di certo - almeno per ora - la replica dell'ex alleato e' senza appello: "Ormai la frittata e' fatta". continuano le schermaglie tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che ieri alla commemorazione della tragedia del Ponte Morandi non si ...

Di Maio logorato da Salvini e dai suoi parlamentari : "Non so se continuare" : Per la prima volta, da quando è nato il governo, Luigi Di Maio ha la sensazione che tutto stia precipitando. Il capo M5s è finito sotto l’assedio di Matteo Salvini ma anche dei suoi gruppi parlamentari. Così la voglia di chiudere qui l’esperienza gialloverde fa capolino a tarda sera nell’ufficio del vicepremier grillino dove sono entrati solo i suoi fedelissimi. Così dopo ore convulse il capo M5s, ...

Perché Salvini continua a citare la Madonna : Non sono generici appelli ai cattolici – la Natività di Maria infatti non cade oggi – ma strizzatine d'occhio alla fazione più reazionaria della Chiesa

Salvini : "Rifarei il contratto di governo - ma se le liti continuano..." : Matteo Salvini è stato ospite stamane di Radio 24 news. Il ministro dell’Interno ha innanzitutto spiegato cosa cambi con il decreto Sicurezza Bis, approvato ieri sera dal Senato. "C’è un aumento delle pene per chi aggredisce le forze dell’ordine scendendo in piazza con catene, bastoni o caschi. Multe severe per le Ong che non rispettano la legge". In una frase? "Più Oriana Fallaci, meno Carola Rackete - riassume il vicepremier - Sono ...

Nave Gregoretti ora è ad Augusta : Salvini continua a negare lo sbarco a 131 migranti : continua l'odissea per 131 migranti a bordo della Nave della Guardia Costiera: nella notte la Gregoretti ha lasciato Catania per dirigersi ad Augusta, dove ha ormeggiato. Dal ministro dell'Interno Matteo Salvini ancora non è giunto il via libera allo sbarco, mentre Toninelli si appella all'Unione Europea.continua a leggere

Sondaggio Swg - Enzo Risso : "Matteo Salvini continua a salire nonostante il Russia-gate" : La Lega non solo tiene ma continua a crescere, nonostante il Russia-gate sia stato al centro delle polemiche di questi ultimi giorni. Secondo Enzo Risso di Swg la Lega di Matteo Salvini è addirittura passata dal 35,7 al 37,7 per cento. Insomma, ha guadagnato due punti netti. "Alla maggioranza delle

Di Maio : "Nessuna crisi - con Salvini troviamo come sempre un punto per continuare" : Dopo 48 ore di scambi di accuse reciproci e minacce di crisi di governo più o meno esplicite tra i due soci di maggioranza, Luigi Di Maio prova a smorzare i toni ed esclude, ancora una volta che alla viste ci sia la fine dell’esperienza dell’esecutivo giallo-verde."Andiamo avanti: abbiamo importanti riforme da fare" ha detto il leader M5s per poi aggiungere a proposito del rapporto con Matteo Salvini che: "Tra persone mature meglio vedersi, ...

Di Maio esclude la crisi di governo : “Con Salvini vediamoci e troviamo il punto per continuare” : "Purtroppo queste sono dinamiche che ci possono essere fra due forze di governo diverse, come il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Noi stiamo portando avanti le nostre proposte e i nostri obiettivi. L'unica cosa che dico è che fra due persone mature sarebbe meglio vedersi piuttosto che parlarsi a mezzo stampa": così Luigi Di Maio tende una mano a Matteo Salvini.Continua a leggere

Tensioni nel governo - Di Maio a Salvini : “Vediamoci oggi - troviamo il modo per continuare” : Il capo politico dei Cinque Stelle tende una mano all'alleato Matteo Salvini: "E' auspicabile che oggi ci sentiamo e ci vediamo. Tra persone mature è meglio vedersi che parlarsi a mezzo stampa, è giusto incontrarsi oggi con Salvini, spostiamo qualche appuntamento dal calendario, ci vediamo e troviamo come sempre il punto per continuare".Continua a leggere

Di Maio tende la mano a Salvini 'Troviamo il punto per continuare' : "E' auspicabile che oggi ci sentiamo e ci vediamo". Lo ha detto Luigi Di Maio a... Segui su affaritaliani.it

Fondi Lega-Russia - protesta Pd alla Camera. Fiano : “Salvini ha mentito e continua a scappare” : Il Pd alza i toni nei confronti di Matteo Salvini. Oggi, in apertura di seduta alla Camera, è tornato a chiedere che il ministro e vice premier riferisca in Parlamento sul cosidetto Russiagate. “Il ministro Salvini – ha dichiarato il deputato Emanuele Fiano – ha mentito agli italiani e continua a scappare dal Parlamento e non basteranno di certo i tre minuti di una risposta al question time per spiegare decenni di rapporti mai ...

Nel governo si continua a litigare - alta tensione Conte-Salvini su “manovra al Viminale” : "L'ennesimo sconfinamento". Cosi' Giuseppe Conte avrebbe accolto le parole pronunciate da Matteo Salvini ieri in mattinata a Milano. Nel mirino del presidente del Consiglio, che viene descritto, fin dal primo pomeriggio, "profondamente irritato" dalla "sgrammaticatura istituzionale" dimostrata dal suo vice premier, le dichiarazioni di quest'ultimo in vista dell'incontro sulla manovra con sindacati e associazioni di categoria in programma lunedi' ...

Salvini vs Carola Rackete - il duello continua : ora il ministro rischia una querela : Il difensore della 31enne tedesca: "Alcuni post sono una forma di istigazione a delinquere, ciò che sta accadendo è...

Ong - la battaglia di Matteo Salvini continua : nel mirino anche Open Arms : Il ministro degli Interni Matteo Salvini minaccia Open Arms, che ha condannato le leggi varate dal governo italiano in tema di immigrazione, considerandole "razziste e fasciste": "Come si permettono? Che la Spagna se li prenda indietro, altrimenti (ovviamente con le buone maniere) ci penseremo noi!".continua a leggere