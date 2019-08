Mediaset Extra regala un' intera giornata a Maurizio Costanzo mercoledì 28 agosto | la

Fonte : blogo

(Di venerdì 23 agosto 2019) Saranno 81 le candeline chespegnerà28, il giornalista e papà del talk show all'italiana portato sul piccolo schermo negli anni '70 con programmi come Acquario e Bontà loro sarà celebrato a dovere. Se l'anno scorsosi limitò ad un bumper a rotazione su tutte le reti fra le note di un successo da lui scritto come Se Telefonando, quest'anno èa fare le cose in grandendo al conduttore un'di programmazione a tema.Si parte alle 7 del mattino con un episodio (il quindicesimo della 3° stagione intitolato "Basta poco" come indicato nella guida tv) della sit-com Orazio da lui interpretata dal 1984 al 1986. Segue alle 7:30 una puntata di Ovidio (la venticinquesima della prima e unica stagione), altra sit-com trasmessa nel 1989 su Canale 5.un'...

