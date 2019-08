Lucio! | la memoria di Dalla secondo Ron | con Michelle Hunziker e tantissimi ospiti

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 23 agosto 2019) In prima serata su Canale 5, in prima serata dalle 21.15 circa in poi di sabato 24 agosto, va in onda, il grande concerto tributo in onore di Luciorealizzato dal cantautore Ron, suo grande amico. L’evento, che si è tenuto nel 2018 ed è quindi in replica, vanta un parterre clamoros diintervenuti per ricordare il grande cantante, autore e musicisita bolognese: Luca Carboni, Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Noemi, Gino Paoli e molti, molti altri. Il ricordo ha avuto luogo nel 2018 perché era l’anno in cuiavrebbe compiuto 75 anni (sempre nel 2018 è uscito anche il film tributo Caro Lucio ti scrivo). A condurre l’evento, registrato al Teatro Romano di Verona,con la partecipazione proprio di Ron, che a Sanremo 2018 aveva presentato proprio un inedito del grande Lucio. Lucio5 anni dopo: le 10 canzoni che hanno ...

