CorSport | Se Icardi restasse all’Inter si rischierebbe la risoluzione contrattuale

CorSport : la Juve può aspettare Icardi più del Napoli : Se guardiamo al tempo di attesa che Napoli e Juve possono concedersi per una decisione di Icardi, è sicuramente in vantaggio la Juve, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il motivo è la differente tempistica rapidità con cui si portano a termine i contratti nei due club. L’Inter è a meno 11 da Icardi, il Napoli a meno 4. Il motivo è semplice: “I tempi del poule di professionisti (fiscalisti, tributaristi, lavoristi e potete aggiungere ...

CorSport : Con Llorente accordo per un biennale a 2 - 5 milioni a stagione. Decide Icardi : Il Napoli non ha accantonato l’ipotesi Llorente. È stato raggiunto un accordo per il trasferimento dello spagnolo, ma è tutto in stand-by. Il Corriere dello Sport scrive che da domenica lo spagnolo potrebbe tornare prepotentemente in gioco. Giuntoli ha chiamato Jesus, il fratello di Llorente, suo procuratore. La definizione dell’accordo è stata raggiunta. Si è parlato di un biennale a 2 milioni e mezzo a stagione e c’è stata la promessa di ...

CorSport : Le convinzioni di Icardi demoliscono qualsiasi spiegazione logica : Il Napoli pensa che dietro i continui no di Icardi ci sia la Juventus. L’Inter è sicura che Paratici mantenga da mesi i contatti con Wanda Nara “per far sì che il grande disturbo continui ad avvelenare le giornate di Marotta”. Si è saputo che quando sono iniziati i problemi con l’Inter, il primo a farsi vivo fu proprio Paratici. Icardi gli ha dato la sua parola che sarebbe passato alla Juventus. Ma la Juve, per ora, si dichiara disinteressata ...

CorSport : L’Inter accetta l’offerta di 65 per Icardi - ma Mauro continua a dire no al Napoli : L’Inter ha detto sì. Il Napoli ha offerto 65 milioni per Icardi e il club nerazzurro ha accettato. Fosse solo per le due società, l’affare sarebbe già concluso e l’argentino potrebbe indossare la maglia azzurra, scrive il Corriere dello Sport. Neppure sull’ingaggio ci sarebbero problemi. De Laurentiis sarebbe disposto ad accontentare Icardi con un’offerta “ottima e abbondante”. Ma a dover dare l’ultima parola c’è proprio lui: ...

CorSport : De Laurentiis non molla Icardi. La trattativa non comprende Milik : C’è tempo fino a sabato per provare a trascinare Icardi verso il Napoli. De Laurentiis ha contatti contini con Wanda Nara e Marotta, scrive il Corriere dello Sport. Vuole portare a casa l’obiettivo prima dell’inizio del campionato. È sabato la deadline che ha dato alla famiglia Icardi. Milik non è più da considerare una contropartita, scrive il quotidiano sportivo. La trattativa per l’argentino viene portata avanti solo su base economica, ...

CorSport : La triste storia di Icardi. Come lo rivedremo in campo? : È una storia triste quella di Mauro Icardi, scrive il Corriere dello Sport. E ricostruisce il percorso che ha portato l’attaccante ai margini dell’’Inter. La perdita della fascia da capitano, le sue reazioni piccate, i certificati medici che adducevano infortuni per non seguire la squadra, le dichiarazioni di Wanda, i nemici nello spogliatoio. Spalletti, Conte, Marotta che prova a mediare. Il risultato è che a due settimane dalla chiusura del ...

CorSport : L’alleato del Napoli per Icardi è Zhang e il suo “mai alla Juve” : L’alleato del Napoli nella sua rincorsa a Icardi è Steven Zhang, scrive il Corriere dello Sport. Già a febbraio, quando il caso Icardi era appena scoppiato e l’argentino era stato accostato alla Juventus, a chi gli chiedeva notizie il presidente nerazzurro rispondeva con una sola certezza: “Non andrà mai a Torino”. Dopo sei mesi sembra che non abbia cambiato idea. Pare abbia posto una sorta di veto, scrive il Corriere, sia ad un’operazione cash ...

CorSport : Ultimatum del Napoli a Icardi. Entro sabato deve decidere : “Icardi Ultimatum”. Titola così il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il campionato inizia sabato e Ancelotti ha fretta. Vuole avere la squadra intera a disposizione, o almeno conoscere i nomi definitivi di chi la comporrà. Mauro Icardi non ha ancora deciso, ma il tempo ormai stringe e De Laurentiis, scrive il quotidiano sportivo, ha posto un Ultimatum all’attaccante. Entro sabato deve scegliere. Il presidente vuole sapere Entro ...

CorSport : La strategia di Icardi : dire no a tutti per aumentare il suo potere contrattuale : Fino a qualche settimana fa sembrava imminente la decisione, da parte di Icardi, sulla meta scelta per il trasferimento. Ora, scrive il Corriere dello Sport, sembra che l’argentino abbia invece chiuso tutte le porte e sia fermamente deciso a rimanere all’Inter. Sembra che Icardi abbia comunicato sia alla Roma che al Napoli la decisione di voler restare. Anche se nessuno del club partenopeo conferma. Come è possibile che l’argentino abbia deciso ...

CorSport : Il Napoli insiste su Icardi. Offre Milik e prepara il rilancio a 50 milioni : Il Napoli insiste per Icardi, scrive il Corriere dello Sport. Sa che ormai è una corsa a due con la Roma, visto l’affollamento che ha la Juventus nel reparto di attacco e che ancora non ha risolto. Il club di De Laurentiis ci prova con tutta la forza. All’Inter Offre il centravanti che è venuto meno con il rinnovo di Dzeko con la Roma: Milik. E l’Inter non è insensibile alla proposta. Sa che non può permettersi di vivere con l’argentino fermo e ...

CorSport : L’Inter ignora la lettera del legale di Icardi : La lettera dell’avvocato di Icardi all’Inter per chiedere che il suo assistito partecipasse alle partitelle è caduta nel vuoto. L’argentino continua ad allenarsi con il gruppo per poi separarsene quando inizia la parte tecnica della seduta. L’Inter, scrive il Corriere dello Sport, ha completamente ignorato la lettera del legale di Icardi. l’ha considerata solo una mossa cautelativa in vista di un eventuale contenzioso futuro, che però, ...

CorSport : I giocatori del Napoli chiamano Icardi : “Vieni da noi” : Non solo le telefonate di De Laurentiis a Wanda Nara, o i contatti tra la manager e Giuntoli. Non solo la telefonata di Ancelotti a Icardi. Ora anche i calciatori, quelli che hanno con l’argentino un rapporto di amicizia, provano a convincerlo a venire a Napoli. Sanno, scrive il Corriere dello Sport, che per vincere le partite c’è bisogno di gol. Cercano di coccolarlo, di persuaderlo con le lusinghe, facendolo sentire importante e raccontandogli ...

CorSport : Milik si allena a parte da una settimana (è mal di Icardi?) : Il Napoli è sempre più in corsa per Mauro Icardi. Il rinnovo di Dzeko non la Roma restringe a Napoli e Juventus la corsa per l’attaccante argentino dell’Inter. Maurito preferisce la Juventus, è risaputo, ma rischia di rimanere fermo e a nessuno fa piacere. Un segnale dell’interesse del Napoli per Icardi è il malessere di Arkadiusz Milik. Malessere su cui si sofferma il Corriere dello Sport. Il quotidiano scrive che nel Napoli ...