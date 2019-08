Condizioni igienico-sanitarie pessime | elevate multe in 2 differenti locali

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Roma – Durante un’ attivita’ finalizzata al contrasto di illegalita’ in genere, coordinata dal Dirigente del Commissariato Colombo, Isea Ambroselli, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Roma e l’Ufficio Asl del Sian (Servizio Igiene Alimenti Nutrizione), nella serata di martedi’ scorso sono stati effettuati controlli ed ispezioni anche presso alcunipubblici presenti nella zona di competenza. Oltre al controllo di numerose persone, sono state2 contestazioni amministrative dovute a gravi. In particolare all’interno di un ‘Kebab’ e laboratorio gastronomia calda e fredda e’ stato riscontrato il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene, con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 (1000,00 euro). In una ‘Sala Bingo’ e ...

