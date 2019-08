Pensioni e Quota 100 | arriva la botta | cosa succede tra agosto e settembre

Pensioni - il "colpo basso" di Quota 100 : cosa succede tra agosto e settembre : Ad agosto più di 10mila dipendenti pubblici vanno in pensione, numero che arriverà a 27mila a settembre quando 17mila...

Pensioni anticipate e Quota 100 : i lavoratori hanno dubbi su cosa attendersi nel 2020 : In queste ore di crisi per la caduta dell'esecutivo sono molti i lavoratori che si stanno interrogando sui possibili effetti in merito alla propria situazione previdenziale. Il quesito principale per coloro che matureranno nel prossimo anno i requisiti di accesso alle Pensioni anticipate tramite la Quota 100 (62 anni di età e almeno 38 anni di contribuzione) riguarda l'effettiva prosecuzione del provvedimento. Quest'ultimo ha infatti natura ...

Pensioni - parte quota 100 nella Pa : ?27mila subito in uscita da scuola e sanità : Oltre 10mila dipendenti pubblici in pensione ad agosto, che saliranno a 27mila a settembre, quando con l’avvio dell’anno scolastico lasceranno la cattedra 17mila insegnanti con quota 100

Pensioni Quota 100 - ad agosto l'80% degli statali esce da enti locali e sanità : Dall'Inps emergono alcune interessanti anticipazioni rispetto ai dati delle richieste di uscita tramite la Quota 100 effettuate dai lavoratori della pubblica amministrazione. Le nuove statistiche confermano i trend già ipotizzati nelle scorse settimane, con un elevato numero di richieste per il mese di agosto riconducibili al settore della sanità ed a quello di enti dalle dimensioni contenute. Pensioni Q100: i primi dettagli rispetto alle ...

Pensioni Quota 100 al via per i dipendenti pubblici : presentate 10.336 domande. 8 su 10 vengono da enti e sanità : Quota 100, la formula operativa da aprile nel settore privato che consente di andare in pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 di contributi, approda anche nel settore pubblico. E secondo quanto emerge da primi dati Inps, otto dipendenti pubblici su 10 che escono ad agosto provengono dagli enti pubblici e dalla sanità. Da Regioni, Comuni e Province arriva infatti il 55,1% delle domande di pensionamento attraverso il meccanismo che ...

Pensioni e Quota 100 : cosa può succedere dopo la caduta del governo : Misura simbolo del governo Conte, ora ci sono dubbi tanto nel M5s quanto nel Pd, possibili "azionisti" di un nuovo esecutivo...

Pensioni flessibili e Quota 100 - poche domande : i sindacati chiedono modifiche : Dalle parti sociali arrivano nuovi inviti a semplificare l'accesso alle Pensioni anticipate tramite Quota 100, i cui criteri attualmente prevedono la maturazione di almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Troppi secondo le parti sociali, se si considera il numero limitato di domande ricevute dall'Inps rispetto alle stime iniziali dello stesso esecutivo che ha approvato la misura. A ribadire la questione sono stati diversi sindacalisti ...

Pensioni anticipate - Calenda (PD) propone di 'cancellare quota 100' : Le nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a far discutere la politica così come i lavoratori, divisi tra coloro che riescono a fruire del nuovo provvedimento di flessibilità previdenziale e chi purtroppo rischia di rimanere tagliato fuori per la mancata maturazione dei requisiti. Il meccanismo di prepensionamento richiede infatti di raggiungere i 62 anni di età e contemporaneamente i 38 anni di versamenti. Criteri che possono ...

RIFORMA Pensioni/ Quota 100 - i numeri del flop sull'occupazione : Quota 100, la misura di RIFORMA PENSIONI del Governo, non contribuisce a creare più occupazione come si continua a ripetere

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Durigon “chi critica è ignorante” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Durigon “chi critica è ignorante” Pensioni ultima ora: come già avvenuto in diverse altre occasioni il sottosegretario leghista Claudio Durigon difende Quota 100. Per l’ex sindacalista la possibilità di pensione anticipata offerta a chi ha 62 anni di età e 38 anni di contributi versati resta un’azione molto positiva introdotta dal governo Conte. Pensioni ultima ora, intervento di Durigon su ...