Gamescom 2019 | Ghost Recon Breakpoint - prova

Gamescom 2019 : Project x Cloud - prova : Dopo Sony e Google, Microsoft non poteva certo mancare l'appuntamento con l'avveniristica visione del gaming legata al Cloud e scissa dal concetto di hardware nella maniera convenzionale in cui lo si è sempre inteso.Project X Cloud, presentato lo scorso anno ed atteso al varco dei primi global test per la fine di questo 2019, è la risposta della casa di Redmond a PlayStation Now e, soprattutto a Google Stadia. Un catalogo di oltre 3.500 titoli ...

Gamescom 2019 : Marvel's Avengers - prova : L'attesa creatasi attorno al chiacchieratissimo Project Avengers, nome ufficiale Marvel's Avengers, è stata di quelle importanti. Vuoi per il peso di un franchise che tra fumetto e cinematic universe non ha bisogno di presentazione alcuna, e vuoi per le importanti, per quanto inedite, firme dietro al progetto di sviluppo: Crystal Dynamics e Square Enix. Mostrato in chiusura di conferenza da Square Enix stessa in quel dell'E3, ad onor del vero ...

Gamescom 2019 : Gears 5 - prova : A fronte di una data di lancio pressoché prossima (10 settembre), la mole di informazioni che si è susseguita negli scorsi mesi in merito a Gears 5 è copiosa. Con la palla nelle sapienti mani del team The Coalition, la seconda trilogia del franchise si è instradata su buoni binari grazie ad un Gears of War 4 che si è fatto forte di un restyle nel complesso vincente e di una formula ampia sotto il profilo della varietà di contenuti. Con Gears 5, ...

Death Stranding : finalmente i video ufficiali della Gamescom 2019 con i sottotitoli in italiano : Il gran finale del Gamescom Opening Night Live ha avuto per protagonista l'attesissimo Death Stranding e l'iconico Hideo Kojima che per l'occasione è salito sul palco dell'evento presentato dall'amico Geoff Keighley.Kojima ha sfruttato l'occasione per presentare due nuovi approfondimenti sui personaggi di Mama, Deadman e sui Bridge Baby ma anche per mostrare anche qualche nuova sequenza di gameplay. Ora possiamo finalmente mettere le mani sui ...

Gamescom 2019 : Darksiders : Genesis - anteprima : Bisogna ammetterlo, THQ Nordic allo scorso E3 è stata capace di sorprenderci. Quando tutti si aspettavano il lancio dell'ennesimo capitolo della sua serie di maggior successo, ecco l'annuncio a sorpresa: Darksiders sì, ma non 4. Piuttosto, Darksiders: Genesis.Superato lo spiazzamento iniziale, l'idea è meno balzana di quanto non sembri. Innanzitutto, su Metacritic Darksiders 3 si è attestato sul 70 in versione PC e addirittura 64 in versione ...

Shenmue III : Nuovo Trailer alla Gamescom 2019 : Deep Silver e Ys Net hanno oggi svelato il Trailer ufficiale della Gamescom di Shenmue III. Il Trailer “A Day in Shenmue” permette di dare un’occhiata al dettagliato mondo di Shenmue III e all’elettrizzante fighting system che consente ai giocatori di controllare le abilità di Kung Fu di Ryo! Shenmue III è il sequel dei classici di successo Dreamcast Shenmue (1999) e Shenmue II (2001). ...

Bee Simulator : La Co-operativa si mostra alla Gamescom 2019 : Nella settimana della Gamescom, BIGBEN e Varsav Game Studios sono lieti di svelare un nuovo video gameplay di Bee Simulator. Il video mostra come poter spendere del tempo di qualità con la famiglia e gli amici in tante differenti modalità di gioco: collabora o competi con un massimo di quattro giocatori. Osserva il mondo attraverso gli occhi di un’ape in Bee Simulator! In un ambiente ispirato ...

Gamescom 2019 : Need for Speed Heat sfreccia in 7 minuti di video gameplay : Need for Speed Heat è stato ufficialmente annunciato pochi giorni fa con un trailer cinematografico che, però, non ci ha svelato nulla riguardo al gameplay.Gli sviluppatori avevano confermato che il titolo si sarebbe mostrato in azione alla Gamescom 2019 e, a quanto pare, le promesse sono state mantenute.Infatti, il gameplay del titolo si è finalmente mostrato in un video di 7 minuti pubblicato da IGN. Nello specifico, il filmato ci presenta ...

Gamescom 2019 : Chernobylite torna a mostrarsi nel nuovo gameplay trailer dedicato alla storia : Chernobylite è il nuovo gioco survival horror sviluppato da The Farm 51, studio che probabilmente ricorderete per Get Even, ambientato all'interno della Zona di Esclusione (o Zona di Alienazione) di Chernobyl.Lo studio è stato tra i protagonisti della Gamescom 2019 con un nuovissimo trailer. Invece di concentrarsi sugli spettri che aleggiano nella Zona di Esclusione, questa volta il video si focalizza sull'obiettivo del giocatore di trovare la ...

Yakuza Remastered Collection annunciato alla Gamescom 2019 : Kiryu è tornato, ed è più in forma che mai. Appena annunciata alla Gamescom 2019, la Yakuza Remastered Collection, che include Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5, arriva su PlayStation®4 a partire da Yakuza 3 – disponibile da ora in formato digitale tramite l’acquisto della Collection sul PlayStation Store. Yakuza 4 sarà disponibile il 29 ottobre 2019 e Yakuza 5 l’11 febbraio 2020. Questi due ...

Gamescom 2019 : Synced Off-Planet si mostra in ben 9 minuti di video gameplay : Il nuovo sparatutto di Tencent, Synced Off-Planet, si mostra in un nuovissimo filmato di gioco proveniente direttamente dalla versione pre-alpha del gioco.Come possiamo vedere, il filmato di gioco è stato proiettato in occasione della Gamescom 2019, dove il gioco viene descritto come un action con componenti survival, nel quale i giocatori potranno fare squadra o esplorare in solitaria un mondo alla deriva.Il gameplay risente delle componenti ...

Gamescom 2019 : Cyberpunk 2077 - anteprima : Dopo lo scorso E3, in cui come ampiamente previsto s'è aggiudicato molti riconoscimenti come Game of the Show, Cyberpunk 2077 è tra i protagonisti anche della Gamescom. Purtroppo, però, la demo mostrata qui a Colonia è la stessa vista a Los Angeles, motivo per cui il taglio di questo articolo deve necessariamente essere diverso da quello scritto a giugno.Fortunatamente, però, nelle ultime settimane siamo stati letteralmente subissati di novità ...

Nintendo porta videogiochi per tutte le età alla Gamescom 2019 : Gamescom, la kermesse dedicata ai videogiochi di Colonia, in Germania, comincia oggi e i fan da tutto il mondo avranno la possibilità di scoprire ancora di più sui tanti giochi già annunciati per Nintendo Switch nel 2019 all’interno dei Nintendo Presents, una serie di video in inglese che verranno pubblicati durante tutta la settimana. Nel frattempo, i visitatori potranno provare all’interno della fiera ...

Gamescom 2019 : l'RTS dieselpunk Iron Harvest ha una data di uscita : KING Art Games e Deep Silver hanno svelato la data d'uscita e mostrato un nuovo trailer dell'atteso classic-RTS, Iron Harvest, durante l'Opening Night Live ceremony della Gamescom 2019 a Colonia. Il gioco, ambientato nello straordinario universo Diesel-Punk basato sui lavori dell'artista polacco Jakub Rozalski, sarà disponibile il primo settembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e PC. Durante la conferenza il team ha anche ...