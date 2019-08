Open Arms | attesi i nomi degli indagati dalla Procura

Migranti : decreto sequestro Open Arms - 'su nave condizioni critiche - sbarco urgente' (2) : (AdnKronos) - Per il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, la nave ferma per giorni a ottocento metri dalla costa di Lampedusa avrebbe creato ulteriore sofferenza ai naufraghi a bordo. Una situazione che "protrae gli effetti del reato e anzi può cagionare un aggravamento". Perché "il permanent

Migranti : sequestro Open Arms - attesi indagati inchiesta Procura Agrigento : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – L’indagine per omissione e rifiuto di atti di ufficio aperta ieri dal Procura tore di Agrigento Luigi Patronaggio contro ignoti potrebbe cambiare ben presto e avere i primi nomi da iscrivere nel registro degli indagati , mentre sembra che l’ inchiesta per sequestro sia destinata a sgonfiarsi. Sotto la lente di ingrandimento della Procura la catena di comando che avrebbe provocato lo stallo ...

Open Arms - migranti sbarcati - nave sequestrata. Salvini : "Sarò denunciato per omissione di atti d'ufficio" : Lo sbarco dei migranti salvati dalla Open Arms è completato. Durante la notte tutte le persone che sono state salvate venti giorni fa hanno potuto finalmente toccare terra dopo che la Procura di Agrigento ha disposto lo sbarco immediato e il sequestro della nave "per evitare che il reato sia portato a ulteriori conseguenze". Il reato è quello previsto dall'articolo 328 del Codice Penale che punisce "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un ...

Open Arms - sbarcati a Lampedusa gli ultimi 83 migranti. La Ocean Viking ancora in attesa : “Ora date a noi un porto sicuro” : Gli ultimi 83 migranti rimasti a bordo della nave della ong Proactiva Open Arms hanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a Lampedusa. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in ...