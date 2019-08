Coppia lo adotta | minore violenta altri figli | “Non avvisati dei problemi | vogliamo

Coppia di pinguini gay allo zoo adotta un uovo abbandonato : Skipper e Ping, una Coppia di pinguini maschi omosessuali che vivono nello stesso recinto dello Zoo di Berlino, hanno adottato un uovo abbandonato, “comportandosi come genitori modello”, covandolo a turno con amore, secondo quanto scrivono la Bbc e altri siti internazionali. L’uovo, abbandonato dall’unica femmina dello zoo, potrebbe non essere stato fertilizzato e potrebbe dare una brutta delusione alla Coppia gay, spiega ...