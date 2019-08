Compagni di squadra a confronto dopo i primi 12 GP

F1 - Max Verstappen ‘distrugge’ i Compagni di squadra. Prima Daniel Ricciardo - ora Pierre Gasly : Il circus della Formula 1 è andato in pausa dopo l’ultimo round di Budapest ed è giunto il momento di tracciare un bilancio della Prima metà della stagione di Max Verstappen. Il talentuoso pilota olandese sta disputando un campionato sensazionale in cui è sempre andato a punti non uscendo mai dalla top5 e riuscendo già a collezionare due vittorie ed una pole position nel contesto di un Mondiale dominato in lungo e in largo dalle Mercedes. ...