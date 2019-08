Amazzonia in fiamme | record d’incendi nella foresta pluviale | 83% in più del 2018

Fonte : scienze.fanpage

(Di mercoledì 21 agosto 2019) L'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (INPE) ha comunicato che dall'inizio dell'anno ad oggiAmazzonica sono stati registrati circa 73mila incendi, l'83 percento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno del. Il dato diramato dall'ente brasiliano sottolinea il dramma vissuto dal "polmone verde" del pianeta, sottoposto a un processo di disboscamento senza precedenti.

