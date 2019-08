Alyssa Milano | «Ho abortito due volte | non ero pronta per essere madre»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 21 agosto 2019)ha rivelato di aver scelto di abortire più di 25 anni fa. Per due. L’attrice di Streghe ha voluto raccontarlo nell’ultima puntata del suo podcast,: Sorry Not Sorry, a pochi mesi di distanza da quando alcuni stati americani hanno introdotto nuove norme restrittive sull’aborto., che oggi 46 anni, ha spiegato che all’epoca aveva vent’anni, era il 1993: «Sapevo che non ero attrezzata perunae quindi ho scelto di abortire», ha spiegato, «Ho scelto. È stata una mia scelta. Ed è stata assolutamente la scelta giusta per me». Ciò, ha continuato, non vuol dire che sia stata una decisione semplice da prendere: «Non è stata una scelta facile. Non era un qualcosa che volevo, ma era qualcosa di cui avevo bisogno, come accade per la maggior parte delle cure sanitarie».oggi ha due figli, Elizabella, 4, e ...

PamCox1 : @blocks_learning @dhiggins63 @MaryMargOlohan @DailyCaller @Alyssa_Milano Ditto - jenelaina : @vgiglotti @PelosiSquadFive Alyssa Milano apparently. - Megan_Nicole920 : @Alyssa_Milano It’s a temporary layoff Alyssa ????? -