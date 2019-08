Fonte : oasport

(Di martedì 20 agosto 2019) Nelsi correrà il GP di, nuova gara inserita nel calendario del Motomondiale. L’appuntamento sarà sul nuovissimo, un impianto situato nelle vicinanze di Kouvala cioè 150 km a nord-est della capitale Helsinki: si ritornerà al Nord dopo addirittura 37 anni dall’ultima volta quando le due ruote andarono in scena sul pericolosissimodi Imatra dove perse la vita Jock Taylor. Nella giornata di ieri si sono svolti i primi test, le sei case che disputano il Mondialehanno potuto mandare in pista i propriri per comprendere i segreti della pista in vista della prossima stagione. Oggi è prevista un’ulteriore finestra di lavoro che servirà a carpire ulteriori dati visto che ieri la pioggia ha rovinato gran parte dei piani. Cosa si è capito di questo? Michelere Ducati, ne ha parlato a Gazzzetta dello ...

SkySportMotoGP : ?? Un primo assaggio di KymiRing ?? La pioggia accoglie la @MotoGP in Finlandia ? - sillipiuk : RT @SkySportMotoGP: ?? Un primo assaggio di KymiRing ?? La pioggia accoglie la @MotoGP in Finlandia ? - sillipiuk : RT @OA_Sport: MotoGP, GP di Finlandia nel 2020: collaudato il tracciato. Pirro: “Il KymiRing è troppo lento, quasi sempre in prima e second… -