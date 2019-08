Emma Watson ritrova Tom Felton | la reunion social di Harry Potter

«Piccole Donne» : il trailer del film con Emma Watson e Meryl Streep : Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet ...

Emma Watson lancia un numero per denunciare le aggressioni sessuali : Emma Watson sta promuovendo una linea di consulenza legale gratuita contro le molestie sessuali sul posto di lavoro. L’attrice e femminista ha lanciato una nuova linea telefonica per denunciare molestie e violenze sessuali, in particolare sul luogo di lavoro. Come riporta Bbc, l’attivista di Time’s Up ha trovato il nuovo servizio di consulenza legale gratuita, attivo in Inghilterra e Galles e finanziato da privati tra cui la stessa ...

Emma Watson - le foto su Instagram - : Fonte foto: InstagramEmma Watson, le foto su Instagram 1Sezione: Spettacoli Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Emma Watson: l'attrice condivide su Instagram le sue battaglie contro la violenza sulle donne e a favore del femminismo Emma Watson è una celebre attrice e una femminista intersezionale. Su Instagram condivide le sue battaglie, in particolare quella contro le molestie sessuali, immortalando ...

Calendario Pirelli 2020 - nel backstage con Emma Watson e Kristen Stewart alla ricerca di Giulietta : È da poco stato rilasciato un dietro le quinte del Calendario Pirelli 2020. Tra le protagoniste, nel ruolo della nota eroina shakespeariana Giulietta Capuleti, spiccano Emma Watson, Yara Shahidi e Kristen Stewart. Realizzato dall’italiano italiano Paolo Roversi, fotografo esperto di moda, il servizio fotografico “Looking for Juliet” presenta nove donne che danno ognuna un’interpretazione personale del tragico personaggio ...

Emma Watson ha condiviso un’epica foto in costume con J.K. Rowling : In occasione del compleanno dell'autrice e di Harry Potter The post Emma Watson ha condiviso un’epica foto in costume con J.K. Rowling appeared first on News Mtv Italia.

The Circle - trama - cast e curiosità del film con Emma Watson e Tom Hanks : Il tema della privacy è sempre più al centro dell’attenzione del cinema e della letteratura come nel film The Circle tratto dall’omonimo romanzo di Dave Eggers. Nel 2017 è uscito nelle sale con la regia di James Ponsoldt e ora viene proposto su Rai3 alle 21,20 in prima visione. Forte di un cast di primo piano che vede insieme Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega e Karen Gillan. The Circle, trama e cast Tra fantascienza e realtà The ...