Alcuni OnePlus 7 Pro hanno un problema di spegnimento automatico ma c’è una soluzione

Alcuni OnePlus 7 Pro “muoiono” improvvisamente - ma c’è una soluzione temporanea in attesa del fix : Si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di Alcuni possessori di OnePlus 7 Pro che hanno assistito alla morte del proprio smartphone L'articolo Alcuni OnePlus 7 Pro “muoiono” improvvisamente , ma c’è una soluzione temporanea in attesa del fix proviene da TuttoAndroid.

Notifiche push impazzite su Alcuni OnePlus 7 Pro : di cosa si tratta? : Se siete possessori del OnePlus 7 Pro ed in queste ore avete ricevuto delle Notifiche push un tantinello insensate, potete stare tranquilli: non è il vostro dispositivo a dare i numero, o per lo meno non solo. Come riportato dal portale specializzato 'TheVerge', diverse sono state nelle ultime ore le segnalazioni di chi ha fatto questa singolare esperienza, ricevendo almeno un paio di messaggi con un testo alquanto standardizzato, e che non era ...