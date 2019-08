Pd-5S | il governo che non serve all' Italia

Non c'è nessun negoziato sul governo - chiarisce il Pd (anche al suo interno) : Ora che è arrivata la benedizione del padre nobile Romano Prodi a un esecutivo di legislatura, magari aperto anche a Forza Italia, Nicola Zingaretti ha la copertura politica sufficiente per portare avanti il dialogo con M5s su un governo che prenda il posto di quello gialloverde. Il segretario del Pd potrà così strappare al rivale Matteo Renzi la bandiera del dialogo, dopo essere stato spiazzato dall'iniziativa dell'ex premier che ha rotto ...

Il governo britannico ha tolto la cittadinanza a un uomo che aveva aderito allo Stato Islamico : Il governo del Regno Unito ha tolto la cittadinanza a Jack Letts, un uomo britannico di 24 anni che cinque anni fa aveva aderito allo Stato Islamico. Letts, che al momento è detenuto in una prigione in Siria, è figlio

Per Calderoli "sarebbe paradossale che due perdenti costituiscano un governo" : "Se devo pensare a quello che è rimasto sul tavolo del contratto di governo direi che è traditore chi ha preso in giro gli alleati e il Paese. Penso alla riforma delle autonomie regionali, ma anche alla flat tax". Parola di Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, esponente storico della Lega, a cui tutti, maggioranze attuali e passate, opposizioni di oggi e di ieri, riconoscono tre qualità: grande lavoratore, ...

governo : Padre Sorge contro Salvini - ecco chi è il gesuita che sostenne La Rete di Orlando : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – Un gesuita con il pallino della politica. ecco chi è Padre Bartolomeo Sorge, che ha duramente attaccato su Twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “La mafia e Salvini comandano entrambi con la paura e l’odio, fingendosi religiosi. Si vincono, resistendo alla paura, all’odio e svelandone la falsa pietà”, ha scritto il religioso parlando del vicepremier. Entrato ...

"Perché noi no?". Gianni Letta spinge Berlusconi verso il governo istituzionale : Nel grande risiko della crisi istituzionale più folle della storia della Repubblica italiana rispunta un attore che è stato protagonista della scena degli ultimi 25 anni: Gianni Letta. Da giorni il fidatissimo consigliere del Cavaliere di Arcore, nonché regista di ogni cosa che riguardi i palazzi della politica, ogni qualvolta si ritrova davanti a Silvio Berlusconi ripete con insistenza: “Silvio ragiona, se il Governo ...

Mancheranno cibo - medicine e benzina. Il rapporto del governo di Londra sulle conseguenze del No Deal : File interminabili di camion ai porti francesi, carenza di medicinali, di cibo e di carburanti, confine ‘duro’ fra le Irlande del Nord e del Sud: sono gli scenari a cui si prepara a far fronte il governo britannico nel caso il Regno Unito in autunno dovesse lasciare l’Unione europea senza alcun accordo, stando a dei documenti segreti di cui è entrato in possesso il Sunday Times, che ne pubblica il contenuto in ...

CRISI DI governo/ Salvini-Conte-Renzi - le mosse che decidono la partita : Sono i giorni delle talpe. Fino a martedì, quando Conte si presenterà al Senato per le sue "dichiarazioni", tutto può ancora succedere

Crisi di governo - le tre strade che si possono aprire il 20 agosto : Martedì in Senato le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si apre la partita sul futuro della legislatura

Gregorio De Falco - fonti riservate : "Ho notato una cosa in Senato". Perché sarà ancora governo Lega-M5s : "I 5 Stelle sono finiti, torneranno con la Lega". A spiegarlo è Gregorio De Falco, senatore ex M5s oggi nel Gruppo Misto dopo durissimi scontri con i vertici grillini. Intervistato dal Quotidiano nazionale, il comandante indica in Luigi Di Maio il "colpevole" del "tradimento degli ideali" del Movime

Crisi di governo - siamo sicuri che fermare adesso Salvini sia la soluzione giusta? : di Andrea Taffi Questa Crisi di governo agostana affolla la mente (almeno la mia) di tanti pensieri. Tra questi, i più dolci, i più facili, sono quelli che riguardano l’immediato e il medio termine. Si tratta di quei pensieri che hanno per oggetto solo e soltanto la volontà di bloccare Matteo Salvini, di non farlo passare all’incasso, di togliergli dalla bocca, proprio sul più bello, il boccone prelibato dato dal consenso alle ...

governo M5S/Pd solo a certe condizioni. Perché votare non è un dramma : È chiaro che il Partito Democratico può accettare di far parte di un Governo di legislatura solo a certe condizioni. Un Governo istituzionale, come dice la parola stessa, deve essere un Governo a larga base parlamentare, quindi, per capirci, che vada oltre Pd e Cinque Stelle. Deve avere una guida di alto respiro nazionale e internazionale. Infine deve avere una durata adeguata per portare avanti un programma di riforme di stampo ...

Crisi di governo - alle prossime Politiche i cattolici faranno rete o saranno carne da macello? : Dov’era il cattolicesimo italiano alle ultime elezioni europee? Non c’è dubbio che le varie associazioni abbiano avuto le loro posizioni favorevoli all’Europa. Ma non erano visibili. Chi si faceva sentire sui social media, su giornali e televisioni e nell’immaginario di massa, era il leader del fronte sovranista. Agitando rosari e invocando la madonna: segnali calcolati e ben riconoscibili da un’area clerico-tradizionalista scivolata nel ...