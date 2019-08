Lasciare Salvini e Di Maio nel loro cul de sac

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) Premessa: la democrazia parlamentare costituzionale rappresentativa è sotto attacco e dubito che ci sia una maggioranza attiva capace di difenderne le fondamenta. Che non si vede all’orizzonte.Ottimati assenti scrive Galli della Loggia. In questo quadro si innesta la cosiddetta crisi di governo più o meno sceneggiata (ma a volte la realtà supera la recita). Compresa la riduzione del numero dei parlamentari di un Parlamento senza partiti, in concreto da tempo autoscreditato e con prestigio molto ridotto, uso un eufemismo da innamorato della forma di governo parlamentare, da tempo tradito.I 5 Stelle avevano sposatocon l’espediente paraprivatistico e incostituzionale del “contratto” nominando Conte “esecutore” e appiattendosi in toto sulla Lega (caso Diciotti insegna, ma non solo) al punto da consentire al partito di ...

