La serie HONOR 9X riceve il nuovo aggiornamento dell’EMUI con Ark Compiler e altri

La serie Huawei Mate 20 riceve EMUI 9.1 - che arriverà in settimana su HONOR 10 e 8 Pro : L'aggiornamento a EMUI 9.1 è in fase di rollout per la serie Mate 20 di Huawei , mentre per HONOR 10 e HONOR 8 Pro arriverà in settimana . L'articolo La serie Huawei Mate 20 riceve EMUI 9.1, che arriverà in settimana su HONOR 10 e 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

I possessori della serie HONOR 20 ottengono l’esclusiva skin Wonder in Fortnite : Epic Games ha già collaborato con HONOR per portare in Fortnite la skin "Guard" in esclusiva per i possessori di HONOR View20 e ora la software house offre una possibilità simile con la nuova skin "Wonder" disponibile esclusivamente per HONOR 20 e HONOR 20 Pro. L'articolo I possessori della serie HONOR 20 ottengono l’esclusiva skin Wonder in Fortnite proviene da TuttoAndroid.