Inneggiava all'Isis, marocchino espulso

Schierato dalla parte dell', sulla via della radicalizzazione di tipo jihadista, pericoloso per la sicurezza. Con queste motivazioni è statoe rimpatriato undi 32 anni che viveva in provincia di Perugia. Il provvedimento è scattato dopo le indagini del Ros dei carabinieri.Lo riferisce il Viminale: l'uomo era già stato condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione per droga. Sottoposto alla misura cautelare per il reato di istigazione a commettere delitti contro personalità dello Stato con finalità di terrorismo.(Di lunedì 19 agosto 2019)