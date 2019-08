Dwayne Johnson ha sposato Lauren Hashian

Fonte : blogo

(Di lunedì 19 agosto 2019) Campione d'incassi in sala con Fast & Furious: Hobbs & Shaw,hanel fine settimana, da 12 anni al suo fianco.Ad annunciare il lieto e improvviso evento lo stesso The Rock, via Instagram. Nozze segretissime andate in scena alle Hawaii, per, da anni tra gli attori più pagati di Hollywood. Perè stato il 2° matrimonio, dopo quello fallito con la produttrice Dany Garcia, rimasta sua moglie dal 1997 al 2008 nonché madre della sua primogenita Simone, nata 18 anni or sono.ha19 agosto 2019 14:34.

