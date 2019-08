Almeno 10 persone sono morte in Uganda in seguito all’esplosione di un camion che

Bangladesh - incendio distrugge baraccopoli nel distretto di Dhaka : rimasti senza casa Almeno 50mila persone : Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto un’intera baraccopoli in un sobborgo del distretto di Dhaka, nel Bangladesh. Secondo quanto riferisce la Bbc, circa 15.000 case sarebbero andate distrutte nella zona di Chalantika, lasciando senza casa almeno 50.000 persone. L’incendio è durato almeno 6 ore ed è scoppiato nella serata di venerdì. Mirpur-7 slum massive fire came under control after four hours of firefighting which left at ...

Il tifone Krosa investe il Giappone : Almeno 1 morto - evacuate 580mila persone : almeno un morto e 21 feriti lievi, è il bilancio del passaggio del tifone Krosa nel sudest del Paese: la depressione crea gravi problemi ai trasporti in una vasta area. Il tifone, che è stato declassato a forte tempesta tropicale dall’agenzia meteorologica Giapponese, ha colpito l’isola principale dell’arcipelago, Honshu. E’ accompagnato da venti con raffiche fino a 144 km/h. Un uomo è deceduto, trascinato dalla furia ...

Almeno 30 persone sono morte nell’est della Cina per il tifone Lekima : Migliaia di voli sono stati cancellati e centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case

Almeno 34 persone sono morte per una frana in Myanmar : Almeno 34 persone sono morte in Myanmar a causa di una frana provocata da diversi giorni di piogge monsoniche. La frana si è verificata a Ye Pyar Kone, nell’est del paese. Un portavoce dell’amministrazione locale ha detto che finora sono

Almeno 57 persone sono morte in Tanzania a causa dell’esplosione di un’autocisterna : Almeno 57 persone sono morte a Morogoro, città nell’est della Tanzania, a causa dell’esplosione di un’autocisterna che era stata coinvolta in un incidente. Alcuni testimoni hanno raccontato ad Associated Press che dopo l’incidente, avvenuto sabato mattina, decine di persone si

Almeno tremila persone sono state evacuate dopo le esplosioni in un deposito di munizioni in Siberia : Almeno tremila persone sono state evacuate dall’area vicino a dove ieri c’è stata una serie di esplosioni ad Acinsk, in Siberia, la grande regione orientale della Russia. Non ci sono molte informazioni a riguardo, ma si sa che le esplosioni

Terrorismo al Cairo? Auto contromano ad alta velocità uccide Almeno 19 persone forse attentato : Al momento si parla di 19 morti e 30 feriti coinvolti nell’incidente provocato da un Auto ad alta velocità, lanictaa contromano contro altre vetture davanti all’Istituto nazionale per il cancro del Cairo, provocando anche una forte esplosione su cui si sta indagando. Si indaga ora sull’ipotesi di Terrorismo anche per capire se l’esplosione è stata provocata da un ordigno presente sull’Auto o solo dal forte impatto ...

Almeno 19 persone sono morte nell’esplosione di un’auto al Cairo : La macchina stava viaggiando contromano, quando si è scontrata con altre vetture: per il momento non sembra sia stato un attentato

Nelle Filippine Almeno 31 persone sono morte nel rovesciamento di due traghetti in mare : Nelle Filippine almeno 31 persone sono morte nel rovesciamento di due traghetti in mare a causa del cattivo tempo. Gli incidenti sono avvenuti sabato Nelle province di Guimaras e Iloilo e i soccorsi sono proseguiti anche domenica: in tutto sono state

Almeno 32 persone sono morte in Afghanistan dopo che il pullman su cui si trovavano è passato sopra a una bomba : Almeno 32 persone sono morte in Afghanistan, nella provincia di Farah dopo che il pullman su cui si trovavano è passato sopra a una bomba, tra le città di Kandahar e Herat. Muhibullah Muhib, un portavoce del governo afghano ha detto

In Pakistan Almeno 17 persone sono morte nello schianto di un aereo militare : almeno 17 persone sono morte vicino a Rawalpindi, nel nord del Pakistan, dopo che un aereo militare è precipitato su un’area residenziale nelle prime ore di martedì. sono morti i cinque membri dell’equipaggio dell’aereo e 12 civili; altre 12 persone sono state

In Brasile Almeno 52 persone sono state uccise durante scontri violenti tra detenuti in un carcere : In Brasile almeno 52 persone sono state uccise nel corso di una rivolta carceraria nella prigione di Altamira, nello stato settentrionale del Pará: le autorità hanno detto che 16 dei morti sono stati decapitati. durante la rivolta, iniziata quando in Italia

Almeno 65 persone sono morte in un attentato avvenuto durante un funerale in Nigeria : Almeno 65 persone sono morte e 11 sono state ferite in seguito a un attentato avvenuto sabato durante un funerale a Nganzai, nel nord-est della Nigeria. Non c’è ancora stata una rivendicazione, ma si sospetta che l’attacco possa essere stato

Almeno 20 persone sono morte a Kabul - in Afghanistan - in un attentato agli uffici del partito di Amrullah Saleh - candidato vicepresidente alle prossime elezioni : Almeno 20 persone sono morte e circa 50 sono state ferite a Kabul, in Afghanistan, in un attentato avvenuto negli uffici del partito di Amrullah Saleh, ex ministro dell’Interno e candidato alla vicepresidenza del paese alle elezioni del prossimo 28 settembre.