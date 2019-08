Almanacco del 19-08-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 17-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno sabato 17 agosto Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giacinto Apostolo dal greco iakinthos il giovane figlio del re di Sparta ucciso da una freccia è tramutata in Fiore deriva questo personale latinizzato poi mi piaci tu sei jacinta oggi scarsamente diffuso in tutta Italia 200 cerca di pianificare la vita in modo da raggiungere il successo è destinata incontrare spesso di persegue con costante i ...

Almanacco del 15-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno giovedì 15 agosto Buongiorno Buon ferragosto Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Assunzione della Beata Vergine Maria parliamo appunto di Maria l’ebraico con Maria trasformatosi nel greco con Maria e ho anche il personale all’origine del celebre nome Maria dal quale deriva anche il l’orientale Miriam Musa ispiratrice abitudinaria Ricerca la perfezione la delicatezza sensibile può facilmente ...

Almanacco del 14-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno mercoledì 14 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe sacerdote e Martire Ricordiamo anche San Marcello vescovo e Martire ne parliamo del femminile Marcella derivante dal latino marce un cognome molto diffuso per leggere Claudia che vede alla base il nome gentilizio Romano Marcus la cui etimologia da ricollegare a Marte il dio della guerra il nome Siri diffuse ...

Almanacco del 13-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è martedì 13 agosto Buona giornata Buona estate Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Ponziano papà Martire Sant’Ippolito deriva dal greco Ippolito personale composto da IPS cavallo unito a Irene sciogliere nel significato di colui che scioglie i cavalli molto apprezzato tra le prime comunità cristiane ancora discretamente attestato in tutta Italia è un incerto bisogno di darsi da fare per sentirsi ...

Almanacco del 12-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno lunedì 12 agosto Buongiorno da Francesco Vitale nuova settimana e soprattutto il settimana di Ferragosto Amy dopo i bagordi già del weekend Speriamo di trovare le città più deserte forse non lo sappiamo va bene salutiamo Benedetta che qui è sveglia in questo momento Già accanto a noi ma oggi la chiesa ricorda il Beato Innocenzo XI papà Sicilia San Cassiano vescovo e tante, noi parliamo di Ercole che deriva ...

Almanacco del 10-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è sabato 10 agosto Buongiorno da Vitale Oggi la chiesa ricorda San Lorenzo patrono di Grosseto un nome di Chiara origine etnica laurentius cittadino di laurentum dal termine per latino designava questa antica città Laziale oggi del tutto scomparsa che sorgeva vicino a un albero di Lauro venerato come sacro dotato di spirito d’iniziativa e desiderio di libertà immediatamente cosa gli procura il piacere a volte ...

Almanacco del 09-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno ma voi Ci credete che siamo già venerdì ma Ci credete Ci credete chi lo sa è sveglissimo che più sveglissimo non c’è buongiorno Buongiorno è venerdì 9 agosto Buongiorno da Francesco Vitale siamo Hilary nel fine settimana soprattutto per chi sta svolazzando per le ferie oggi un fine settimana da bollino nero non si sa se è più nero per dire per il traffico per la crisi di governo ma non facciamo Ci mancherebbe ...

Almanacco del 08-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo siamo a giovedì 8 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Marino martire ma anche forse un po’ più uno con tutto il rispetto portante San Domenico di Guzman il fondatore dell’Ordine dei domenicani noi facciamo gli auguri anche a Daria Eh ci ricorda qualcuno vero derivante dal persiano Baraglia e possiede il bene è un nome personale antichissima arrivato fino a noi prima ...

Almanacco del 07-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è mercoledì 7 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Domenico e anche San Gaetano da Thiene Gaetano il nome di origine etnica deriva dal personale latino cajetanus significante abitanti di Gaeta città Marittima meridionale che trae origine dalla Virgiliana nutrice di Enea che morì È diffuso Soprattutto il sud grazie al culto per alcuni Santi omonimi ha una grande forza vitale Il desiderio ...

Almanacco del 06-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno 6 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore è San Salvatore Tantissimi auguri buona estate a tutti coloro che sono in vacanza Un abbraccio Coloro che sono impavidi al lavoro ma che ci stanno ascoltando per sapere novità abilmente non sanno come fare il viaggio nel tempo di oggi il nostro Almanacco ci porta in quel 6 agosto 1945 appuntamento con la storia ...

Almanacco del 05-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno lunedì 5 agosto nuova settimana nuova giornata ma non l’estate possiamo dire così Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ci ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore Ricordiamo anche Sant’Osvaldo di northumbria e Martina e sant’ Emidio vescovo e Martire Tantissimi auguri a tutti coloro che sono in questo oggi il nostro viaggio televisivo 5 agosto 1974 nasce TMC ...

Almanacco del 03-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno venerdì 2 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santo Stefano primo papà e Sant’Eusebio di Vercelli Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ce ne sono veramente tantissimi Come facciamo per andare a capire chi è e tutti coloro che sono nati quel toggi bene in particolare gli auguri li faremo poi a Valentina a Daniela e vi siete tantissimi e a Francesco che non ne ...

Almanacco del 02-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno venerdì 2 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santo Stefano primo papà e Sant’Eusebio di Vercelli vescovo Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ce ne sono veramente tantissimi Come facciamo per andare a capire chi è e tutti coloro che sono nati quest’oggi bene in particolare gli auguri li faremo poi a Valentina a Daniela e vi siete tantissimi e a ...

Almanacco del 01-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno mercoledì 31 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Ignazio di Loyola sacerdote è San Fabio il vessillifero martire Sant’Ignazio il protettore di Gesuiti e militari Tantissimi auguri a tutti coloro che portano questo nome gli auguri anche chi oggi compie il compleanno in particolare gli auguri lo facciamo li facciamo ad andare a Paolo e ADV che poi mi via auguri b&b e ...