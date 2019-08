Mauro Icardi vuole la Juventus | ma il Napoli rilancia e chiede al giocatore di decidersi

TS – Ultimatum del Napoli per Mauro Icardi! Deve decidere entro mercoledì : Tuttosport: Ultimatum del Napoli per Mauro Icardi! Deve decidere entro mercoledì Secondo Tuttosport, Mauro Icardi e la moglie-agente, vorrebbero mantenere la parola data a Paratici per un passaggio alla Juventus. Il club bianconero, però, non riesce ancora a trovare acquirenti per i suoi tesserati in esubero e, per questo motivo, è costretto a temporeggiare per l’acquisto dell’argentino. Nel frattempo, il Napoli di ADL, ...

Napoli - se Mauro Icardi non arriva c'è già il "piano B" : un bomberone di peso per Ancelotti : Aveva chiesto una settimana, Mauro Icardi, per capire se il passaggio dall'Inter alla Juventus sia ancora possibile. Il Napoli, interessato all'ex attaccante nerazzurro, sta aspettando pazientemente ma intanto si prepara al "Piano B". Acquistato dal Psv il funambolico esterno offensivo messicano Hir

Mauro Icardi - la Roma e il Napoli se lo contendono : intanto Wanda Nara prende accordi : Mauro Icardi alle prese con il Napoli e la Roma, entrambe infatti sono intenzionate ad averlo e il pressing di Ancelotti e Fonseca non manca. Sia i giallorossi sia gli azzurri hanno però accordi con Wanda Nara, la moglie-agente del calciatore. La corsa al bomber argentino dunque si preannuncia dens

Paolo Bonolis contro Wanda Nara : “Mauro Icardi? Lei se lo manovra come meglio crede” : Oltre a essere un volto noto della tv, Paolo Bonolis è un grande tifoso dell’Inter e proprio della sua squadra del cuore ha parlato in un’intervista a Radio Sportiva, in cui ha detto la sua sulla questione Icardi. “A fronte di un fatturato pazzesco come quello di Suning, credo che Icardi possa essere gestito senza grandi problemi economici – ha detto Bonolis -. Gli sono state proposte squadre di alto profilo, ma lui sta ...

Inter - ennesimo ceffone nei confronti di Mauro Icardi : l’argentino si ritrova… senza numero! : Il club nerazzurro infatti ha accettato la richiesta di Lukaku di prendere il 9 come numero di maglia, con buona pace di Maurito L’Inter accoglie Romelu Lukaku, l’acquisto più costoso nella storia dell’Inter. Dopo un lungo tira e molla, l’attaccante belga è finalmente nerazzurro, grazie all’accelerata di due giorni fa che ha permesso al club di Suning di mettere le mani sull’ex Manchester United. Claudio ...

Inter - sarebbero continui i contatti tra la Juventus e Mauro Icardi : Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto nel mistero. Ciò che sembra praticamente certo è che per Maurito all'Inter non c'è più spazio. Ieri i nerazzurri hanno chiuso l'acquisto di Romelu Lukaku, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare tra oggi e domani visto che il giocatore sta sostenendo le visite mediche. Altro segnale per l'ex capitano potrebbe essere rappresentato dall'assegnazione della maglia numero nove, destinata al ...

Wanda Nara - clima teso con Mauro Icardi : il motivo è… ‘Ballando con le Stelle’ : La show girl vorrebbe partecipare alla prossima edizione del programma di Milly Carlucci, ma il marito si oppone per gelosia Wanda Nara e Mauro Icardi monopolizzano non solo le prime pagine dei giornali sportivi, ma anche i rotocalchi di gossip per le ‘voglie’ della bella argentina. Spada/LaPresse Stando a quanto riferito dal settimanale RCS, il prossimo impegno per la moglie-agente di Maurito potrebbe essere ‘Ballando ...

Maxi Lopez a Radio Sportiva : “É questo il consiglio che do a Mauro Icardi” : Mauro Icardi sta vivendo il periodo più delicato della sua carriera. Il giocatore è fuori dal progetto Inter, ma lui ha dichiarato di non volersi muovere da Milano, anche per motivi familiari. E oggi arriva per lui il consiglio inaspettato, che arriva direttamente da Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara, attuale moglie e agente di Icardi. Queste le parole di Maxi Lopez a ‘Radio Sportiva : “La cosa giusta da fare per Mauro Icardi ...

Gazzetta : Il Napoli sogna Lozano - James Rodriguez e Insigne a supporto di Mauro Icardi : “Napoli ha un sogno”, scrive la Gazzetta dello Sport, “Lozano, James Rodriguez e Insigne a supporto di Mauro Icardi. Niente male, no?” Più che un sogno un progetto, perché il club di De Laurentiis lavora intensamente da mesi per realizzarlo. Dopo gli inserimenti in difesa e a centrocampo, Ancelotti aspetta di completare il reparto offensivo per rendere il Napoli il gioiello perfetto che ha in mente. Il presidente continua ...

Mauro Icardi ha una nuova squadra? Wanda Nara scatena i tifosi : «Sono molto felice» : «Sono molto felice», ha scritto Wanda Nara sui social. È bastato un suo tweet per stimolare la fantasia dei tifosi italiani convinti che il suo stato d’animo si riferisca alla futura maglia di Mauro Icardi e quindi a qualche nuova trovata nel calciomercato. Dal mese di gennaio il campione argentino è in una situazione di stallo all’Inter e il messaggio della moglie e manager ha scatenato qualche domanda. «Mauro Icardi rimane? Dove andrà?», si ...

Calciomercato Inter - sirene argentine per Mauro Icardi : l’attaccante nerazzurro potrebbe lasciare l’Italia : Oltre all’Interesse di Roma e Napoli, per Mauro Icardi si è mosso anche il Boca Juniors che ne ha parlato con Zanetti Non solo Roma e Napoli su Mauro Icardi, per l’attaccante dell’Inter si è mosso infatti anche il Boca Juniors. Il club sudamericano ha chiesto informazioni alla società di Suning sulla situazione relativa a Maurito, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. AFP/LaPresse I primi contatti tra le ...

Calciomercato Inter - Mauro Icardi apre alla Roma : prende quota lo scambio con Dzeko : Inter e Roma tornando a parlare del possibile scambio tra Dzeko e Icardi, con l’argentino che per la prima volta ha aperto al trasferimento in giallorosso Nuova accelerata per quanto riguarda l’operazione Dzeko, l’Inter infatti si riavvicina all’attaccante bosniaco grazie a… Mauro Icardi che, per la prima volta, ha aperto alla possibilità di lasciare i nerazzurri. Luciano Rossi/AS ...

Inter e Napoli - al via la trattativa per Mauro Icardi : si va verso l'accordo : trattativa tra Napoli e Inter per Mauro Icardi. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ad Chiavelli, riporta il corriere dello sport, incontreranno oggi 29 luglio nella sede della Lega l'ad nerazzurro Beppe Marotta. Dopo giorni di contatti con Wanda Nara alla ricerca di un accordo sull'ingaggio di

Inter - accolta la richiesta di Mauro Icardi : l’argentino potrà tornare ad allenarsi insieme al gruppo : L’attaccante argentino ha chiesto e ottenuto di potersi allenare con il resto del gruppo al ritorno della squadra dalla tournée asiatica Mauro Icardi e l’Inter provano a riavvicinarsi, ma non per proseguire insieme il proprio rapporto. L’avventura dell’argentino in maglia nerazzurra è infatti terminata, ma le parti tentano di lanciare segnali di disgelo, anche in vista di eventuali future battaglie legali. Tano ...