M5S: Salvini non è più credibile

è un interlocutore non più". Così in una nota i vertici del M5S, riuniti da Grillo a Marina di Bibbona (LI) Casaleggio,Di Maio, Fico, Di Battista, Taverna e i capigruppo Patuanelli e D'Uva concordano nel dire: "Prima la mossa di staccare la spina al governo, poi la vergognosa retromarcia...fanno di lui un interlocutore inaffidabile". "Dispiace per il gruppo parlamentare della Lega,con cui si è fatto un buon lavoro.Il Movimento sarà in Aula,al Senato, al fianco di Conte il 20 agosto".(Di domenica 18 agosto 2019)