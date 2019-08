I 5stelle a rapporto da Grillo | scontro a tutto campo M5s-Lega “Non più credibile”

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 19 agosto 2019) "Non piu' credibile" e inaffidabile. Non usano mezzi termini i 5 Stelle per bollare il comportamento di Matteo Salvini, l'ex alleato del Governo del cambiamento. E' vero che le danze della crisi, politicamente gia' in atto, si apriranno dal punto di vista istituzionale domani, martedì 20 agosto - quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte parlera' in Senato e decidera' se salire al Quirinale anche senza un voto di sfiducia - ma le nozze fra i due contraenti dell'esecutivo giallo-verde sembrano gia' a gambe all'aria. Luigi Di Maio ha incontrato, a Marina di Bibbona, Beppe, Davide Casaleggio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, Paola Taverna e i capigruppo Patuanelli e D'Uva, e tutti sono stati compatti, si apprende da fonti M5s, nel definire Salvini un "interlocutore non piu' credibile".Prima, e' la spiegazione, "la sua mossa di staccare la spina al Governo del ...

