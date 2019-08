Frankie Hi-NRG su Fabri Fibra | ' Iniziò a rappare in italiano vedendo una mia esibizione'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) 'Il mio primo demo l'ho spedito a/ Il secondo a Bassi insieme ad altri 120', cantain 'Non fare la pu....a', storico brano di 'Mr. Simpatia', album altrettanto iconico e fondamentale per la storia del rape quell'del '92 Il '' citato dall'autore di 'Tradimento' èHi-NRG, sicuramente uno degli antesignani del rap dello stivale, nonostante sia sostanzialmente rimasto sempre a debita distanza dal resto della scena, nonché dalle dinamiche di scontro proprie del rap game made in Italy. I due non hanno mai fatto mistero della loro reciproca stima artistica. In una recente intervista concessa a Tg Com 24 l'autore di 'Quelli che ben pensano' ha raccontato un aneddoto relativo ai suoi inizi di carriera, ovvero un live del 1992, durante la trasmissione 'Avanzi', descritto come 'Un punto di arrivo ma anche un punto di ...

novasocialnews : Frankie hi-nrg mc: 'Tra rap e storia d'Italia, il mio racconto per i giovani per tenere viva la memoria'… - porusio : RT @Collisioni: Frankie Hi Nrg Mc parla del suo libro a #collisioni19 sul #palcorosa - elo_roma : RT @alessioviola: Frankie Hi Nrg - Quelli che ben pensano (remastered 2019) -