World of Warcraft | Classic - intervista

Fonte : eurogamer

(Di sabato 17 agosto 2019) Non riusciamo ancora a credere che stia succedendo davvero.of! Blizzard sta per lanciare nuovamente WoW nell'esatta forma in cui si presentava quando è uscito per la prima volta (non chiedeteci le date altrimenti ci deprimiamo. Sono passati così tanti anni...). Comunque eccoci qui, ad un mese dal grande evento. Un mese ci separa dalla possibilità di rigiocare WoW dal principio. Sarà un esperimento riuscito? Avremo davvero voglia di rigiocarlo? Gli anni di petizioni e preghiere a Blizzard avranno avuto un senso? Oppure scopriremo che questo sogno, in realtà, sarà un po'... noioso?Mentre le porte della beta si chiudono e il team si prepara alle operazioni di lancio, abbiamo avuto modo di scambiare qualche parola con il lead software engineer Brian Birmingham e con il senior software engineer Omar Gonzalez.Eurogamer: Grazie per averci dedicato il vostro tempo. ...

Eurogamer_it : “E se Ragnaros arrivasse a Roccavento e Orgrimmar?” #WOW - alex_gatsby96 : @yenisey74 Normalissimo dai preoccupati solo se inizia a giocare a World of Warcraft, li potresti non vederlo per ore - chibe_91 : Guardate questa immagine di World of #Warcraft! -