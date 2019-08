Sondaggi TP | Gianluca Borrelli a Coffee Break 12 08 2019

Fonte : termometropolitico

(Di sabato 17 agosto 2019)TP:(12/08/) Il presidente e fondatore di Termometro Politico,, è ormai ospite frequente negli studi di. Proprio nel noto programma mattutino,ha presentato in esclusiva i primielettorali e politici successivi alla crisi di governo. Ad aprire la crisi fu il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale annunciò – dal litorale pescarese – che avrebbe chiesto di tornare alle urne, per far esprimere gli italiani. Dopo il lungo tira e molla con Di Maio, Salvini sembrò voler tagliare completamente i rapporti con il Movimento 5 Stelle. La partita, però, sembra essere ben lontana dalla chiusura. Per questa estate, il Parlamento lavorerà qualche giorno in più.TP per: le colpe condivise della crisi e le nuove leadership Si chiede di chi sia la colpa della ...

eErgaOmnes : RT @DeNada_G: @gianluca_prato @marcomoltomale ...e pare che abbiano finito anche i sondaggi. Ne sfornavano due, tre chili al giorno... fini… - Virus1979C : RT @DeNada_G: @gianluca_prato @marcomoltomale ...e pare che abbiano finito anche i sondaggi. Ne sfornavano due, tre chili al giorno... fini… - gianluca_prato : RT @DeNada_G: @gianluca_prato @marcomoltomale ...e pare che abbiano finito anche i sondaggi. Ne sfornavano due, tre chili al giorno... fini… -