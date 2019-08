Peter Fonda è morto | malattia | famiglia | chi era l’attore di Easy Rider

Addio a Peter Fonda - l’indimenticabile protagonista di Easy Rider : È morto nella sera del 16 agosto a 79 anni Peter Fonda, l’indimenticabile protagonista di Easy Rider, a seguito di complicazioni respiratorie dovute al cancro ai polmoni che l’aveva tormentato in questi ultimi mesi. Sua moglie Parky ha rilasciato una dichiarazione a nome della famiglia: "In uno dei momenti più tristi della nostra vita, non siamo in grado di trovare le parole appropriate per esprimere il dolore nei nostri cuori. E, mentre ...