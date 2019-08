Bergamo - morti i due ragazzi soccorsi nel lago d’Iseo : Bergamo, 17 ago. (AdnKronos) – Sono morti i due fratelli pachistani di 16 e 17 anni che ieri erano stati soccorsi mentre erano in difficoltà nelle acque del lago d’Iseo, a Tavernola (Bergamo). Il terzo fratello, di 19 anni, che è stato soccorso per primo, si è salvato. I tre erano stati tutti portati all’ospedale di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i tre erano arrivati sul lago per trascorrere la ...

Bergamo - ragazzi morti dopo investimento : il gip dispone i domiciliari : Il gip di Bergamo Vito di Vita ha disposto gli arresti domiciliari per Matteo Scapin, a cui il pm Raffaella Latorraca ha contestato il duplice omicidio volontario per la morte di due giovani investiti dopo una lite in discoteca. Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18 anni, erano in sella a una vespa quando sono stati travolti dalla macchina guidata dall’uomo. I Il giudice, dopo l’interrogatorio di garanzia, ha ritenuto di ...

Bergamo - dopo la lite in disco insegue e tampona due ragazzi : morti entrambi : Orrore in provincia di Bergamo. Li avrebbe investiti volontariamente in seguito a una lite. Così sono morti due ragazzi nelle prime ore della mattina ad Azzano San Paolo. Le vittime sono Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18, entrambi di Bergamo. Sono morti all'ospedale Papa Giovanni dov'era