Scoperto un nuovo organo di senso del dolore

Universo - Scoperto un nuovo gruppo di galassie nascoste : scoperto un gruppo di galassie «nascoste», e antiche, che pone nuove sfide alla comprensione dei misteri dell'Universo. L'Universo è, per definizione, infinito e oggetto di esplorazione infinita. Pochi giorni fa la Nasa ha scoperto la presenza di una super-Terra a «soli» 31 anni luce di distanza, situata nella costellazione dell'Idra. Il Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) stava osservando la stella GJ 357 quando ha notato oscuramenti ...

Scoperto un nuovo gruppo di hacker cinesi all’opera da 7 anni : Logo di Apt41, il gruppo di hacker cinesi (fonte: FireEye) Un nuovo gruppo di hacker cinesi è stato Scoperto. Dopo un’osservazione durata sette anni, la società di sicurezza informartica Fire Eye ha dato un nome e un curriculum alla banda di pirati informatici: Apt41. Dalle indagini degli esperti è emerso che dal 2012 il gruppo di hacker ha colpito 15 paesi tra cui Italia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, prendendoli di mira con ...

Scoperto (quasi per caso) un nuovo pianeta che potrebbe ospitare la vita : Scoperto un nuovo pianeta che potrebbe ospitare la vita: chiamato GJ 357 d, si trova appena fuori dal Sistema solare, a “soli” 31 anni luce da noi e con una massa pari a sei volte quella della Terra. Orbita intorno alla sua stella madre nella cosiddetta zona abitabile, cioè a una distanza che potrebbe consentire l’esistenza di acqua liquida in superficie. Descritto sulla rivista Astronomy &Astrophysics dal gruppo internazionale ...

È stato Scoperto un nuovo pianeta potenzialmente abitabile : Un'equipe internazionale di astronomi ha scoperto un nuovo sistema solare con un pianeta che potrebbe essere 'abitabile'. Sono infatti stati scoperti tre nuovi pianeti che orbitano attorno GJ 357, una stella nana rossa - una stella piccola e fredda- situata a 31 anni luce dalla Terra (una distanza che non è neppure troppo lontana, considerando le dimensioni spaziali). La scoperta è stata resa possibile grazie al satellite Tess della Nasa. Uno ...

Notizie del giorno – Ferrero allo Scoperto su cessione Sampdoria - il nuovo Milan - ancora frecciate a Wanda Nara : Ferrero SU cessione Sampdoria – “cessione Sampdoria? Mi sembra la storia della sora Camilla, tutti la vogliono nessuno se la piglia“. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero affida ad una battuta, come spesso accade, il suo pensiero. A specifica domanda in merito alla trattativa con eventuali investitori, il patron blucerchiato fa un passo indietro: “Non ho nessuna intenzione di vendere – si legge su Gazzetta dello Sport ...

Elisa Isoardi esce allo Scoperto : "Con lui come nelle favole" - il suo nuovo amore vip? : Un nuovo amore per Elisa Isoardi? Torna a riempirsi di passione il cuore della conduttrice de La prova del cuoco? Pare proprio di sì, almeno stando a quanto ha pubblicato su Instagram: una fotografia che la ritrae, appunto, in dolce compagnia. Lei e lui seduti sul prato, con Elisa che poggia dolceme

Paola Caruso - il nuovo fidanzato è un ex di Temptation Island. Lei esce allo Scoperto sui social : Da un pò di tempo circola la notizia che Raffaella Fico, showgirl e modella, abbia avuto una relazione con il padre del figlio di Paola Caruso, ex bonas di Avanti un Altro. Francesco Caserta, l’uomo protagonista della faccenda aveva lasciato Paola quando aveva scoperto di essere rimasta incinta, il figlio dei due infatti non è stato riconosciuto dall’uomo. Ecco a distanza di poco tempo le parole di disprezzo che Paola ha rivolto a Raffaella, ...

Epidemia in Canada : Scoperto nuovo ceppo di parassita “migrato” dall’UE : Gli agenti patogeni, al pari degli uomini e di ogni altro essere vivente nel nostro pianeta, ‘viaggiano‘ arrivando in aree dove prima non erano presenti: individuare tempestivamente questi fenomeni è dunque di cruciale importanza per tutelare la nostra salute. Una recente ricerca italo–canadese ha scoperto la comparsa in Nord America di un nuovo ceppo di un parassita, variante di un ceppo europeo, che sta provocando ...

La Sicilia continua a regalare meraviglie : Scoperto un nuovo teatro nell’antica Halaesa Archonidea : La Sicilia continua a regalare meraviglie. Alla già lunga lista, la regione circondata dal Mediterraneo può aggiungere un nuovo teatro antico: una missione archeologica francese, composta da ricercatori delle università di Amiens, Poitiers e Parigi, che opera nella zona dal 2016, ha identificato tra i resti dell’antica città siculo-greca di Halaesa Archonidea, in provincia di Messina, un anfiteatro, alcune case e botteghe, poste su una ...

Astronomia - Scoperto nuovo sistema planetario : ci sono tre pianeti di tipo terrestre : Il telescopio spaziale Tess (NASA) ha scoperto un sistema planetario con tre pianeti di tipo terrestre che consentira’ di studiare le caratteristiche dell’atmosfera. Il Transiting Exoplanet Survey Satellite della NASA ha individuato, infatti, un sistema planetario composto da tre pianeti di massa simile alla Terra, intorno a una piccola stella vicina, L 98-59, 35 anni luce da noi nella costellazione australe del Pesce Volante. Fra ...