Nevica plastica sull’Artico e cade con la pioggia sulle montagne | stiamo devastando la

Fonte : scienze.fanpage

(Di venerdì 16 agosto 2019) Due nuove ricerche scientifiche hanno dimostrato che frammenti e microfibre diprecipitano con la neve sull'Artico e con laRocciose. Le perturbazioni atmosferiche, infatti, riescono a trasportare i materiali inquinanti prodotti dall'uomo anche nei luoghi più lontani dalla "civiltà", contaminandoli irrimediabilmente.

lga11i : “nevica plastica”, certo non sacchetti e bottiglioni, ma sulla scala micro; succede sulle Alpi, fantasie distopiche… - NaomiTrollolol : No rega' ma tranquilli, nevica plastica, nulla di che no? Tutto va bene -