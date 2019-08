Migranti | aperta un' inchiesta per sequestro di persona

Migranti - lettera aperta del premier Conte a Salvini : “Da te ennesima sleale collaborazione” : Su Open Arms da parte del ministro Matteo Salvini c’è stato “un chiaro esempio di sleale collaborazione, l’ ennesima a dire il vero, che non posso accettare”. Così scrive il premier Giuseppe Conte in una lettera aperta indirizzata al vice premier . L'articolo Migranti , lettera aperta del premier Conte a Salvini : “Da te ennesima sleale collaborazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Sappiamo e non vogliamo tacere". Lettera aperta di un gruppo di giuriste in dissenso con la politica del governo sui Migranti : Caro Direttore,siamo un gruppo di giuriste di diverse università italiane: crediamo che, in questo momento, il nostro lavoro debba trasformarsi in impegno vivo da portare al di fuori delle nostre aule.Le scriviamo perché desideriamo aggiungere la nostra alle tante voci che rifiutano di essere indifferenti rispetto alla tragedia che si sta compiendo nel nostro mare e sulle sue coste. Di fronte all’orrore che credevamo non ...