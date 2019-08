F1 | Mondiale 2019 | Ferrari e lo sviluppo | questo sconosciuto…Red Bull e Mercedes

Fonte : oasport

(Di venerdì 16 agosto 2019) Riavvolgere il nastro e tornare ai test a Barcellona di F1 in casapotrebbe portare all’accompagnamento di “Just My Imagination” dei Cramberries. Solo un’illusione in Catalogna. Una macchina che sembrava nata bene, performante sulle gomme e facile da portare al limite. La Rossa è rimasta lì perché dopo 12 round disputati le vittorie sono zero contro le dieci dellae le due della Red. Una prima parte di stagione, dunque, fallimentare perché è mancato tutto per vincere: prestazione, affidabilità e consistenza da parte dei piloti. Non è un caso che al giro di boa il distacco dei due alfieri di Maranello Sebastian Vettel e Charles Leclerc dalla vetta occupata dal “Re Nero” Lewis Hamilton sia di 94 e di 118 lunghezze. Un’enormità, frutto di un mix di negatività che non depone in favore del Cavallino Rampante. Una SF90 ideata ...

