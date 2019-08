Borse asiatiche positive | spread in calo

Spread in netto calo dopo il voto in Senato - Borse asiatiche in ripresa : Spread in picchiata questa mattina. Nei primi scambi il differenziale di rendimento tra BTp e Bund, che ieri aveva chiuso gli scambi a quota 222 punti, è sceso di oltre 5 punti

Borse asiatiche contrastate. Realizzi sui bond dopo il rally : Borse asiatiche contrastate in scia a Wall Street ha recuperato parte del terreno perso nell’ultima settimana. In un

Borse asiatiche in rosso - volatilità ai massimi da dicembre : Le Borse asiatichechiudono in rosso una seduta ad alta volatilità segnata dai rinnovati timori di guerra commerciale

Borse asiatiche in ribasso. Spread sotto quota 200. Oggi il D-Day Fed : Borse asiatiche in ribasso all’indomani di una giornata negativa per Wall Street segnata dai rinnovati timori di guerra

Borse asiatiche in rialzo - oggi asta BTp : Le Borse asiatiche chiudono in leggero rialzo una seduta segnata dalle indicazioni in arrivo dalla Bank of Japan che, come da attese, ha lasciato invariato il costo...

Borse asiatiche deboli in attesa delle mosse delle banche centrali : I principali listini del Far East sono in calo. Gli investitori guardano agli appuntamenti previsti per la settimana appena iniziata. In particolare uno dei focus riguarda le...

Borse asiatiche poco mosse - lo spread si consolida sotto 200 : Le Borse asiatiche chiudono la seduta contrastate con Tokyo e Shanghai in ribasso e la piazza di Hong Kong poco sopra la parità. I mercati sono reduci...

Borse europee oggi - chiusura Borse asiatiche : Borse asiatiche senza direzione all’indomani di una nuova giornata record per Wall Street. L’attenzione degli investitori è tutta per i conti delle grandi società quotate che in...