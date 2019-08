Tennis | Roger Federer | “Voglio l’ottavo titolo a Cincinnati Sulla finale di Wimbledon…”

Fonte : oasport

(Di giovedì 15 agosto 2019) Mentre attende di scendere in campo per il suo secondo match nel Masters 1000 disi è concesso per una intervista nella quale ha parlato del suo momento e del post-Wimbledon. Per ora, quindi, la sfida contro il russo Andrey Rublev (che si è sbarazzato di Stan Wawrinka nel secondo turno) può attendere, con “King” concentratocaccia al suo ottavonell’Ohio. “Ho un rapporto strano con questo torneo – le parole del 20 volte vincitore di un torneo del Grande Slam riportate dal sitoWorldItalia.com – Ho sempre sensazioni contrastanti quando inizio il mio percorso su questo cemento. I campi sono molto veloci e non è semplice controllare la palla. Ho bisogno di un po’ di tempo per trovare il giusto timing ed entrare in confidenza con il mio gioco”. Quando vinci per ben sette volte un Masters 1000, ...

angelomangiante : Oggi compie 38 anni. Età in cui è un miracolo vederlo ancora in campo. Il più grande di tutti. In campo e fuori: c… - WeAreTennisITA : Oggi compie 38 anni una delle più grandi leggende della storia del tennis e dello sport mondiale. Tanti auguri a Ro… - Eurosport_IT : Roger Federer compie 38 anni ed è ancora il centro di gravità permanente del tennis mondiale... INFINITO! ? ?????… -