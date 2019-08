Stéphanie Frappart | come ha diretto la finale Supercoppa 2019

Stephanie Frappart nella storia : è la prima donna ad arbitrare una finale di calcio maschile : La finale di Supercoppa europea, il derby inglese tra Liverpool e Chelsea, sarà arbitrato da Stephanie Frappart. È la prima donna nella storia ad arbitrare una finale maschile in una competizione Uefa. Classe 1983, il direttore di gara del match che vede di fronte la vincente della Champions League e dell’Europa League, è francese. Dopo aver giocato a calcio fino ai 13 anni, a 18 Frappart decide di intraprendere la ...

Stéphanie Frappart - la prima donna ad arbitrare una finale di Supercoppa europea : Stéphanie Frappart non diventa per caso il primo arbitro donna a dirigere un incontro di primo livello di calcio maschile, addirittura la Supercoppa europea, Liverpool-Chelsea, a Istanbul, fra i campioni di Champions e quelli di Europa League. “Non si arriva per caso sulla ribalta. Noi donne dobbiamo provare fisicamente, tecnicamente e tatticamente che siamo uguali agli uomini. Non ho paura di questo. Per me non cambia niente”. Dietro la ...

Supercoppa Europea - le parole di Pedro e Azpilicueta : parla anche l’arbitro del match Stephanie Frappart : parole importanti nelle ultime ore a sostegno della designazione da parte di Roberto Rosetti della signora Stephanie Frappart per la Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea. Una decisione storica, commentata bene da tutte le parti in causa. Lampard ha detto: “Siamo tutti molto contenti. È un momento storico. Un altro passo nella giusta direzione”. Arrivano anche le parole di Azpilicueta e Pedro, calciatori dei Blues: ...

Stephanie Frappart : “Non sono un alibi per la causa femminile. Qui per le mie capacità” : Domani arbitrerà la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea. La prima volta di una donna in una competizione Uefa maschile La finale di Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea, in programma domani a Istanbul, sarà arbitrata da una donna, Stephanie Frappart. Il Giornale le dedica, oggi, un’ampia pagina. Quasi 36 anni (a dicembre), un metro e sessantaquattro di altezza, la Frappart è francese, single, con la passione del ...

Uefa : Stephanie Frappart scelta per meriti tecnici : La designazione di un arbitro donna per la finale di Supercoppa tra Liverpool e Chelsea ha destato molto clamore. Come raccontato nelle scorse settimane, mercoledì sera, ad Istanbul, ad arbitrare sarà Stephanie Frappart, arbitro con una carriera di tutto rispetto alle spalle. Proprio della sua designazione ha parlato il vicepresidente dell’Uefa, Michele Uva, all’Ansa: “C’è stato molto rumore su questa designazione, ma è una ...

Stéphanie Frappart - il primo arbitro donna in una finale europea : Stéphanie Frappart avrà tutti gli occhi addosso. E non potrà sbagliare. Quando il 14 agosto Liverpool e Chelsea scenderanno in campo al Besiktas Park di Istanbul per contendersi la Supercoppa d'Europa, le telecamere andranno a cercarla forse anche più di quanto inquadreranno i calciatori. La francese Stéphanie Frappart sarà l’arbitro della supersfida. Classe 1983, è la prescelta dalla Uefa per dirigere un match così importante. Lei, non un suo ...

Chi è Stephanie Frappart : l’arbitro della Supercoppa Uefa 2019 : Chi è Stephanie Frappart: l’arbitro della Supercoppa Uefa 2019 Uefa ad una svolta epocale: per la prima volta nella storia la finale di un torneo europeo maschile sarà arbitrata da una donna. In realtà, tutta la terna arbitrale sarà a tinte rosa: assistenti di Stephani Frappart l’italiana ma residente in Francia – è arbitro in Ligue 2 – Manuela Nicolosi e l’irlandese Michelle O’Neal. Quarto uomo il turco Cuneyt Cakir, al Var ...

Uefa - Stephanie Frappart è il primo arbitro donna a dirigere la finale di Supercoppa : La francese Stephanie Frappart, di 35 anni, è il primo arbitro donna a dirigere una delle partite più importanti del calcio maschile. Si tratta della finale di Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea, che avverrà il prossimo 14 agosto al Besiktas Park di Instanbul. "Stephanie se lo merita - ha am

Liverpool-Chelsea - la 35enne Stephanie Frappart sarà la prima donna a dirigere la finale di Supercoppa : sarà Stephanie Frappart ad arbitrare la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea il prossimo 14 agosto. Non si tratta della prima donna alla direzione di una gara maschile di campionato: già Nicole Petignat infatti aveva arbitrato tre partite di qualificazione alla Uefa tra il 2004 e il 2009. La 35enne Frappart sarà però la prima ad arbitrare una finale. La direttrice di gara sarà coadiuvata nella direzione della partita dal Video ...

Liverpool e Chelsea - la 35enne Stephanie Frappart sarà la prima donna a dirigere la finale di Supercoppa : sarà Stephanie Frappart ad arbitrare la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea il prossimo 14 agosto. Non si tratta della prima donna alla direzione di una gara maschile di campionato: già Nicole Petignat infatti aveva arbitrato tre partite di qualificazione alla Uefa tra il 2004 e il 2009. La 35enne Frappart sarà però la prima ad arbitrare una finale. La direttrice di gara sarà coadiuvata nella direzione della partita dal Video ...

In Supercoppa Europea si fa la storia - Stephanie Frappart arbitrerà Liverpool-Chelsea : svolta epocale per la UEFA : Stephanie Frappart nella storia: sarà la prima donna arbitro a dirigere un grande evento di competizione maschile “È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri“, “quando sento una donna parlare di calcio mi si rivolta lo stomaco“, queste sono due delle frasi più criticate nel 2019 relative al gentil sesso ed il mondo nel calcio. Quest’anno, però, proprio dopo queste clamorose affermazioni ...

Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una finale maschile della UEFA : La UEFA — l’organo che governa il calcio professionistico europeo — ha affidato l’arbitraggio della Supercoppa tra Liverpool e Chelsea alla francese Stephanie Frappart, che diventerà quindi la prima donna ad arbitrare una finale maschile organizzata dalla UEFA. Frappart ha 35 anni