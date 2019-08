Salento | bimba di un anno si sente male in spiaggia | è grave

Fonte : fanpage

(Di giovedì 15 agosto 2019)di unha un malore inin, nei pressi del lido Kalù. Soccorsa inda un infermiere è stata subito trasportata in ospedale, prima a Lecce e poi a Bari. Dalla tac risulta un'emorragia cerebrale, probabilmente causata da un aneurisma. Ora è ricoverata in prognosi riservata.

Trmtv : Salento, malore in spiaggia: è grave bimba di due mesi - NoiNotizie : Salento: bimba di un anno ha malore in spiaggia, è in gravi condizioni - Borderline_24 : #Malore per una #Bimba su una spiaggia del #Salento, è in gravi condizioni al Policlinico di Bari… -